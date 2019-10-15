美國總統川普日前宣布美中達成初步貿易協議，但因欠缺細節，傳出中方想進一步磋商再簽字，市場氣氛轉趨保守。今天國際油價下挫2%，美股3大指數小跌0.1%作收。

紐約商品交易所（NYMEX）11月交割西德州中級原油（WTI）期貨價格從兩週高點拉回，今天下跌2%，每桶收在53.59美元。倫敦交易的12月交割布倫特原油期貨價格同步走低，終場下挫1.9%，跌至每桶59.35美元。

美中貿易談判上週出現進展，投資人看好國際原油需求前景，紐約與倫敦油價單週分別勁揚3.6%、3.7%，3週來首度週線收紅。

然而，CNBC等財經媒體今天報導，川普11日宣布美中達成「第一階段實質協議」後，中方希望進一步談判，待細節敲定後再由雙方元首簽字。後續磋商最快10月底登場，目前還不清楚會在北京還是華府舉行。

此外，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）接受CNBC節目專訪時說，美中高層上週在華府談判取得「實質進展」，但這項「基本協議」仍待化為書面文字。倘若12月中前沒有達成協議，他預期美國屆時將按計畫對更多中國貨品加徵關稅。

在美中初步貿易協議變數猶存的情況下，美股開低走低，道瓊工業指數終場下跌29.23點，跌幅0.11%，收在26787.36點。標準普爾500指數下挫4.12點，跌幅0.14%，收在2966.15點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌8.39點，跌幅0.1%，收在8048.65點。

依川普11日的說法，中國在首階段協議中同意向美國採購400億至500億美元農產品，並處理美方關切的智慧財產權保護問題。為展現善意，川普政府擱置對2500億美元中國輸美貨品加徵的關稅稅率15日起從25%調高到30%的計畫。

美股當天漲勢凌厲，道瓊指數盤中一度大漲逾500點，但尾盤漲幅明顯縮小，終場勁揚319點，反映投資人在美中簽署協議前不敢過於樂觀。

美中未來一段時間除了要將口頭協議化為文字，也要處理5月導致談判觸礁的棘手議題，包括中國政府補貼國有企業、強制外商技術轉移。美國目前對近3600億美元中國貨品加徵關稅如何處置，也會是雙方討價還價的焦點。

國際油價走低之際，其他大宗商品行情也反映市場樂觀氣氛逐漸消散。

川普11日宣布中國同意加碼採購美國農產品後，在芝加哥交易的黃豆期貨價格大漲，今天攻上16個月高點後漲勢明顯熄火。熱門避險標的黃金價格走揚，紐約商品交易所（COMEX）12月交割黃金期貨價格收漲0.6%，每盎司報1497.6美元。

(中央社)