有「人間水蜜桃」之稱的南韓女星雪莉（Sulli），14日驚傳在家輕生，得年25歲，消息震撼整個演藝圈，雖然她卸下偶像包袱後勇於做自己，在外人看來她開心解放了，不過其實她生前就罹患嚴重憂鬱症，曾想「一睡不醒」，是前男友崔子的安慰和陪伴下，才挺過來的，不過4年後她仍選擇結束生命。

雪莉和崔子雖然相差14歲，不過感情相當甜蜜恩愛，常高調放閃，2015年她幫男友新歌宣傳時，就透露自己有過一段飽受煎熬的時間，「我曾有過『如果能這樣一睡不醒就好了』的時候」，當時崔子唱了這首歌給她聽，讓她得到安慰，還因此哭了出來，大力稱讚男友的歌，甜蜜告白羨煞眾人，不過兩人仍在2017年初分手了。

而雪莉近年來因為大膽作風受到不少抨擊，雖然她表面看起來很開朗，但實際上從小就患憂鬱症的她，日前就坦言開心是裝出來，現在是過著雙面生活，讓她很苦惱，所以向很多人尋求建議，但大家都跟她說，不管是誰背後都有黑暗部分，只是對外會隱藏，要她不用覺得是奇怪的事，雖然身邊的親友和粉絲一直有給她鼓勵，不過最後她仍選擇結束短短25年人生。

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