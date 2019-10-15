美國總統川普宣布對土耳其實施制裁。

指控土耳其軍隊在敘利亞北部的軍事行動危害平民性命、造成人道危機，美國總統川普昨（14）日宣布，對土耳其官員祭出制裁，同時提高土國鋼鋁關稅至50%、美土價值高達1000億美元的貿易協議也立即喊停，意圖實現先前要「搞垮土耳其經濟」的威脅。

綜合美國財經媒體CNBC、今日俄羅斯報導，美國總統川普14日在推特發布聲明稿，宣布已簽署行政命令，對參與掃蕩敘北庫德族民兵「和平之泉行動」計劃的土耳其官員祭出制裁，同時對土國鋼鋁進口關稅調升至50%，兩國之間高達1,000億美元的貿易協議談判也立即中止，美國副總統彭斯（Mike Pence）隨後也已證實了這項制裁行動。

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019

川普在聲明稿中說：「這項命令將讓美國能夠針對那些可能涉及嚴重違反人權、阻礙雙方停火、防堵流離人士返家、強制遣返難民、威脅敘利亞和平、安全與穩定的人士推行額外強大的制裁。」

他還說，已經和土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）講清楚，土耳其的行動可能促成人道危機，甚至涉及戰爭罪行。「土耳其應該確保包括宗教、少數族群在內等當地平民的安全，持續負責監管當地伊斯蘭國（IS）恐怖分子，遺憾的是，土耳其似乎並沒有想要降低侵略行動造成的人道問題。」

文末他再拋出重話：「美國將會積極制裁那些促成敘利亞境內令人髮指的行為，如果土耳其領導人繼續走這條極具破壞性的險路，我已完全準備好迅速摧毀土耳其經濟。」

在「美國優先」政策下，川普6日和艾爾多安通電話時，默許安卡拉對敘國北部庫德族民兵展開軍事行動，還表示不會在這次行動中扮演角色，並且撤出當地美軍，形同支持土國攻打庫德族，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）13日也表示，川普已下令自敘北撤出1,000名美軍，更指出美軍夾在兩支敵對軍隊之中，情況將難以持續下去。川普下令撤軍的舉動在美國國內遭受朝野兩黨一致撻伐，他在國會的長期盟友、共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）甚至罕見公開批評，並宣布將和民主黨聯手推翻撤軍行動。

面對國會壓力，川普周日為自己辯護，稱敘利亞戰爭終有一天必須結束，而且不介入這場戰爭是「聰明」的舉動，昨日他再發推文，稱任何人想要協助敘利亞保護庫德族他都可以接受，不論對方是俄羅斯、中國或是拿破崙，「我們遠在7,000英里之外！」

....and Assad to protect the land of our enemy? Anyone who wants to assist Syria in protecting the Kurds is good with me, whether it is Russia, China, or Napoleon Bonaparte. I hope they all do great, we are 7,000 miles away! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019

美國5月才剛將土耳其50%鋼鋁關稅調降為25%。

安卡拉長久以來視敘利亞北部的庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）為在土國東部發動分離運動的庫德工人黨（PKK）黨羽，視他們為恐怖份子，將對土國安全造成重大威脅，不過人民保衛軍組成的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces，SDF）曾協助美國擊敗IS，長期以來被華府視為堅實盟友，獲美國支持。

(中時電子報)