指控土耳其軍隊在敘利亞北部的軍事行動危害平民性命、造成人道危機，美國總統川普昨（14）日宣布，對土耳其官員祭出制裁，同時提高土國鋼鋁關稅至50%、美土價值高達1000億美元的貿易協議也立即喊停，意圖實現先前要「搞垮土耳其經濟」的威脅。
綜合美國財經媒體CNBC、今日俄羅斯報導，美國總統川普14日在推特發布聲明稿，宣布已簽署行政命令，對參與掃蕩敘北庫德族民兵「和平之泉行動」計劃的土耳其官員祭出制裁，同時對土國鋼鋁進口關稅調升至50%，兩國之間高達1,000億美元的貿易協議談判也立即中止，美國副總統彭斯（Mike Pence）隨後也已證實了這項制裁行動。
川普在聲明稿中說：「這項命令將讓美國能夠針對那些可能涉及嚴重違反人權、阻礙雙方停火、防堵流離人士返家、強制遣返難民、威脅敘利亞和平、安全與穩定的人士推行額外強大的制裁。」
他還說，已經和土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）講清楚，土耳其的行動可能促成人道危機，甚至涉及戰爭罪行。「土耳其應該確保包括宗教、少數族群在內等當地平民的安全，持續負責監管當地伊斯蘭國（IS）恐怖分子，遺憾的是，土耳其似乎並沒有想要降低侵略行動造成的人道問題。」
文末他再拋出重話：「美國將會積極制裁那些促成敘利亞境內令人髮指的行為，如果土耳其領導人繼續走這條極具破壞性的險路，我已完全準備好迅速摧毀土耳其經濟。」
在「美國優先」政策下，川普6日和艾爾多安通電話時，默許安卡拉對敘國北部庫德族民兵展開軍事行動，還表示不會在這次行動中扮演角色，並且撤出當地美軍，形同支持土國攻打庫德族，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）13日也表示，川普已下令自敘北撤出1,000名美軍，更指出美軍夾在兩支敵對軍隊之中，情況將難以持續下去。川普下令撤軍的舉動在美國國內遭受朝野兩黨一致撻伐，他在國會的長期盟友、共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）甚至罕見公開批評，並宣布將和民主黨聯手推翻撤軍行動。
面對國會壓力，川普周日為自己辯護，稱敘利亞戰爭終有一天必須結束，而且不介入這場戰爭是「聰明」的舉動，昨日他再發推文，稱任何人想要協助敘利亞保護庫德族他都可以接受，不論對方是俄羅斯、中國或是拿破崙，「我們遠在7,000英里之外！」
美國5月才剛將土耳其50%鋼鋁關稅調降為25%。
安卡拉長久以來視敘利亞北部的庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）為在土國東部發動分離運動的庫德工人黨（PKK）黨羽，視他們為恐怖份子，將對土國安全造成重大威脅，不過人民保衛軍組成的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces，SDF）曾協助美國擊敗IS，長期以來被華府視為堅實盟友，獲美國支持。
(中時電子報)
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