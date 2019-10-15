台灣自來水公司位在竹東的「員崠淨水場擴建統包工程」自去年底開工迄今近300天，施工現場除圍籬及工程告示牌之外，沒有任何施作跡象。如果得標廠商根據合約進度施工，此時這裡應該正是工程熱火朝天、清水池也應該接近完工，然而工地卻仍是一片荒涼，蔓草滋生，負責監造的自來水公司北區工程處也始終不聞不問，更可能讓新竹縣竹東鎮近10萬居民的用水出現危機。

CTWANT》政府裝瞎300天 竹東10萬人恐現水荒危機

本刊調查，員崠淨水場擴建統包工程去年11月由城邑營造公司與日月品機電工程公司聯合承攬，總工程款2億1680萬元，其中主承商城邑負責百分之70的土木工程，而日月品負責百分之30的機電工程，但去年11月18日得標後，城邑負責人張宏彬卻突然更換為劉志明，並於12月26日報開工，但迄今毫無施作跡象。

得標後城邑負責人張宏彬（左）突換為劉志明（右），接著劉就躲債神隱。（圖／讀者提供）

根據城邑股東透露，劉男自任為「日月頂集團」總裁，旗下有城邑營造、日月品機電、日月頂開發等3公司，但均有不同負責人，不過都歸劉男指揮運作，在標下員崠淨水廠工程後，城邑負責人由他本人接手之後，卻接連跳票2千多萬元，據悉，劉男利用公司向銀行貸款及民間借貸近2億元，他本人目前正神隱躲債，私下卻以員崠案到處尋找營造商投資合作。

根據北工處官網資料，承包員崠淨水場的城邑營造設在宜蘭市中興里慈安路、日月品機電設在北市中山區吉林路，本刊前往查看發現2家公司都已沒在經營，其中吉林路租金1個月為7萬5000元，搬走時還欠了幾個月的房租沒付。

員崠案合約訂定施工後180天內必須設計完成土木及機電系統，並將設計圖送交審核，而且罰則為逾期1天罰工程款的千分之1，城邑與日月品均明顯違約，卻不見監造單位的北工處出面處理，眼見工程無法如期完工已是事實，同時也影響到了竹東10萬居民的未來用水。

工地告示牌清楚標示工程資料，卻無人施作，連洗車台都因無人管理而佈滿落葉和青苔。（圖／讀者提供）

北工處涂副處長表示，員崠淨水場擴建工程是統包案，整個工程分兩階段，第一階段的清水池設計已完成送審，現在正設計整個工程包括機電系統，本來清水池就應該要動工，但包商只弄好圍籬的前置作業就沒有再繼續進行。

北工處強調，已召開四次趕工會議，但包商好像是財務出現困難，北工處也有收到法院的相關文件，未來將如何處理尚須進一步研討，但一切均將依據合約內容。北工處整個回應避重就輕，完全凸顯官僚作風。（未完）（記者／謝中凡）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

工地告示牌清楚標示工程資料，卻無人施作，連洗車台都因無人管理而佈滿落葉和青苔。（圖／高家祥攝）

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(中時電子報)