網友留言。（圖片摘自新聞大白話水管網站）

近來民進黨和綠媒皆針對國民黨總統參選人韓國瑜在高雄市政議題上，窮追猛打，痛批韓國瑜無心市政，或是背棄高雄市民要成落跑市長，但有住在高雄鹽埕區網友跳出來捍衛韓國瑜，細數韓在高雄的政績，更感謝韓帶領的高雄市府團隊努力不懈的為市民服務。

有一網友在某集政論節目《新聞大白話》的YouTube官網留言表示，他住高雄鹽埕區，今年有3件事令人感佩：

一、登革熱每4年大流行1次，但本地區無1病例發生；

二、梅雨季節期間，大雨均退得很快，前幾年同樣情況時常要把地下室的車開到地面高處，以免車輛泡水，可見下水道、箱涵及水溝等清淤工程發揮功效，另也間接加強環境衛生，影響病媒蚊孳生（蚊子減少很多）；

三、最近3個月85大樓幾乎清晰明亮，顯示工業城空污問題逐漸改善，若能持續進展，將是高雄最重要的德政，而陳菊12年的政治神話從此破滅。

該網友更對高雄市府表示深深的感謝，對市府團隊努力不懈的精神，敬致十二萬分的謝意！我們極願跟著禿子勇往直前，並堅挺林佳新當選為農民立委，共同以庶民的力量在明年111推翻小英暴政，達成「國家安全，人民有錢」的遠大目標，加油！

該網友的留言，得到許多網友的稱讚，更有網友感謝他將真相分享出去！讓大家知道韓國瑜是做實事的市長！而該網友留言也得到關注，是因為高雄鹽埕區長期是綠營票倉，該網友的表態，無疑為韓國瑜的選情注入一股強心劑！

(中時電子報)