棒球亞錦賽15日晚間6:30上演重頭戲，地主中華隊將於斗六球場迎戰日本隊，總教練李盈南表示大家對於「冠留台灣」鬥志高昂。美職巨人隊1A投手鄧愷威擔任先發，球團限制他只能投4局或60球。鄧在小聯盟鍛鍊過抗壓性，只須提防日本打者太黏導致用球數消耗過快。

日本隊受到哈吉貝颱風影響，14日晚間9:30之後才從桃園機場抵達台中 ，隔天晚間不到24小時就要出賽，只能短暫進行賽前練球。不過日本是東京奧運地主，沒有爭搶參賽門票的壓力，成員以社會隊菁英為主。

此外中華隊還有先發投手吳昇峰可投入戰局，另有美職野手印地安人張育成、紅襪林子偉參賽，並獲得球團允許出戰日本。張育成今年6月首度在大聯盟出賽，敲出生涯首轟，最後一次出賽是9月30日。

中華隊的目標是奧運門票，這次必須取得不含日本的前兩名，才能參加明年「6搶1」的洲際資格賽(第1名可進奧運)。中華隊前役5局打17分扣倒香港，總教練李盈南認為只要球員好好表現，跟日本隊「有得拚」。

(中時電子報)