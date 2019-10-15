宋代仕女當代現身，介紹點茶體驗。（廖志晃攝）

水墨畫中的茶具，在南投茶博會重現。（廖志晃攝）

南投世界茶葉博覽會，今年首度推出「宋代點茶」體驗，太極美地茶學院院長張淑貞從宋代水墨畫中考證茶盞、竺副帥造型，再據以仿作，並由茶師穿著宋朝仕女服飾介紹點茶，讓民眾體驗宋代人的閒情逸致。

張淑貞指出，今年受邀參加茶業博覽會，就構思以結合茶、竹和陶的特色呈現茶席，因此，從宋朝的水墨畫汲取靈感，畫中的茶器茶盞、竺副帥，都請工藝家仿真複製，應用在茶席上；其中，陶藝家白勝宇製作複刻版茶盞、陶藝家劉崇禮製作一面茶盞牆，讓茶席更具藝術氣氛。

宋代人著重品味，所謂「四般閒事」包括點茶、鑑古、花藝和品香；張淑貞表示，點茶就是將熱水倒入茶盞，再以竺副帥攪拌，可以從茶湯的清爽到沫浡的綿密，感受宋人鬥茶的樂趣，並且兼具視覺、嗅覺、味覺及手作的體驗。

宋代點茶每天5場次，每次40分鐘，每人200元，除了介紹及體驗點茶和香氛，還可品嘗4種茶品及手作茶點，感受古人的品茗閒情。

(中時 )