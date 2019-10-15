打開水龍頭就有自來水，一按開關就有燈，手機到哪都能通，這些對我們來說是理所當然的日常，但在人文發展指數排名第180名、世界最窮的國家之一的非洲莫三比克，這些理所當然，都成了奢侈的想望。台灣世界展望會資助兒童計劃代言人許瑋甯，九月中旬前往莫三比克莫古巴縣的計畫區進行探訪，她陪著12歲的女孩菲洛明娜一起前往舊水源區提水，再到新的水井用幫浦取水，她見證了水井帶給居民的改變，女童不再需要為了跋涉數公里取水而失去接受教育的機會。

莫三比克女孩菲洛明娜帶著許瑋甯走路去舊水源區取水。（林淑娟攝）

莫三比克女孩菲洛明娜帶著許瑋甯去舊水源區取水。（林淑娟攝）

許瑋甯表示，住在穆基瓦計畫區馬奇佳社區的12歲的菲洛明娜，之前和社區裡的婦女及其他女孩一樣，得每天早上5點起床，花2小時走4公里路，到最近的水源區取水，再花2小時走路回家。許多必須幫忙分擔家務的女童，為了取水而犧牲上學、做功課的時間，而且飲用的水源不乾淨，導致疾病叢生，尤其孩童經常腹瀉，甚至引發霍亂或死亡。幸好後來世界展望會進入當地執行水資源及衛生方案，與當地居民合作興建水井，才大幅改善了居民飲水品質，也改善了環境衛生。

莫三比克女孩菲洛明娜帶著許瑋甯去舊水源區取水。（林淑娟攝）

莫三比克女孩菲洛明娜帶著許瑋甯體驗去舊水源區取水。（林淑娟攝）

菲洛明娜的阿姨一見到許瑋甯，便熱切地向她分享居民有了水井後的改變，她說，當還沒有水井時，「我們5點就要起床離家，走到這水源區7點，因為很多婦女都在這裡取水所以還要排隊搶水，通常要等到10點才能取到水離開，於是很多去取水的女童經常遲到，無法準時去學校上課，常年缺課導致學年結束時，很多科目都無法通過。」她激動地說：「真的很感謝世界展望會！因為水井真的改變生命了！有了水井後，現在的孩子們不用每天早起還為了取水而遲到，更專注在學業上，甚至女孩們可以因此一路好好念完小學、中學，將來還可以去念大學！我希望未來社區可以有更多水井，讓更多女孩都可以好好上學！」

當許瑋甯才驚訝於一口水井竟然會環環相扣，帶給社區居民這麼多生命的改變，又有兩位剛好也到水源區取水的媽媽告訴她，其實附近還有一個更大更深的水源區，但後來大家都不去那裡了，不去的原因是，之前有些婦女拿水桶去提水時，因為身上都或抱或背著小孩，但因為水很深，發生過好多次，當她們提水時，身上的寶寶就掉到水裡，淹死了，後來大家才轉到這個較淺、較安全的地方，雖然住附近的居民還是會去河邊取水，不過水資源管理委員會的人都會倡導，教育居民要用水井幫浦取的水比較乾淨，才不會感染病毒生病。

在莫三比克，到處可見這樣頂著水桶、懷抱或背著孩子的婦女。（林淑娟攝）

許瑋甯親睹舊水源區的水質真的很不乾淨。（林淑娟攝）

許瑋甯與莫三比克女孩菲洛明娜一起到舊水源區取水。（林淑娟攝）

許瑋甯與莫三比克女孩菲洛明娜一起到舊水源區取水。（林淑娟攝）

許瑋甯聽完故事，震驚又心痛地說：「天啊！小孩掉進水裡淹死！那當下該會有多焦急慌張？ 一定是想著不會游泳、怎麼救自己的小孩？」尤其她又發現，菲洛明娜一路走來提水經過的路其實也很危險，「一個人，沒有結伴，兩邊都是很高的草，如果遇到一群男生發生什麼事，她們手無縛雞之力也無法保護自己，在這種荒郊野外根本求救無門！」

和菲洛明娜一起體驗取水的辛苦後，許瑋甯來到的世界展望會與居民合作興建的水井，她親自按壓幫浦，體會了對當地居民來說變得很方便、水質又乾淨的取水方式，「只要做個按壓動作水就出來，不在需要千里迢迢走去河邊，最多手提一個、頭頂一個，就能裝乾淨的水回家了」 。

許瑋甯與莫三比克女孩菲洛明娜一起體驗用幫浦水井取乾淨的水。（林淑娟攝）

許瑋甯與莫三比克女孩菲洛明娜一起體驗用幫浦水井取乾淨的水。（林淑娟攝）

許瑋甯在莫三比克體驗用幫浦水井取乾淨的水。（林淑娟攝）

馬奇佳社區的村長夏維爾也告訴許瑋甯，過去社區除了有水資源及衛生健康問題，孩子們只能在樹下或臨時搭建的小屋裡學習，沒有桌子也不安全，下雨時，孩子們全身淋濕、課本也濕，課業經常因此中斷，雨季來臨時，大部分學校都會被雨水摧毀。直到展望會來到社區，除了提供教室，桌椅給孩子和老師，也提供老師教學訓練，協同社區一同增進教室狀況，現在孩子終於可以在合宜、安全且乾淨環境讀書學習，制服和教材也可以很乾淨了。

許瑋甯拜訪世界展望會提供協助的納克小學，校園裡已經有許多女孩可以上學。（林淑娟攝）

許瑋甯拜訪世界展望會提供協助的納克小學，校園裡已經有許多女孩可以上學。（林淑娟攝）

許瑋甯拜訪納克小學，校園裡已經有許多女孩可以上學。（林淑娟攝）

許瑋甯拜訪世界展望會提供協助的納克小學，與開心上學的孩子們一起合影。（林淑娟攝）

許瑋甯也看世界展望會協助社區組成健康委員會委員會，解決衛生保健與營養問題，她說，馬奇佳社區沒有健康中心或診所，以前當孕婦需要看醫生時，必須走很遠的路去另一個社區，很多孕婦在走路過程中，很可能就在路邊就生了，而當有些家庭的孩子需要看醫生時，也只能用腳踏車載去很遠的隔壁社區看醫生，經常延誤急救，後來世界展望會提供了類似「嘟嘟車」的救護機車，現在生病的人可以更快到最近的健康中心或醫院，對當地家庭和孩子非常有幫助！

台灣世界展望會與代言人許瑋甯籲請各界一起加入「資助兒童計畫」，號召親朋好友一同響應「資助她！改變非洲的1,000個契機」，為至少1000名身處最脆弱環境的非洲女童找到資助人，支持她們接受教育、學習知識與技能，不僅轉變自身生命，還可發揮影響力，促成更多兒童、家庭與社區的正向改變。

許瑋甯拜訪世界展望會提供協助的納克小學，校園裡已經有許多女孩可以上學。（林淑娟攝）

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