陳建仁副總統結束聖德專案之旅15日清晨搭機返台，陳建仁在機場發表談話時表示，聖德專案圓滿完成，與教宗方濟各會面時，特別代表總統蔡英文邀請教宗來台進行牧靈之旅的請求。（陳麒全攝）

陳建仁副總統結束聖德專案之旅15日清晨搭機返台，陳建仁在機場發表談話時表示，聖德專案圓滿完成，與教宗方濟各會面時，特別代表總統蔡英文邀請教宗來台進行牧靈之旅的請求。（陳麒全攝）

陳建仁副總統結束聖德專案之旅15日清晨搭機返台，陳建仁在機場發表談話時表示，聖德專案圓滿完成，與教宗方濟各會面時，特別代表總統蔡英文邀請教宗來台進行牧靈之旅的請求。（陳麒全攝）

陳建仁副總統結束聖德專案之旅15日清晨搭機返台，陳建仁在機場發表談話時表示，聖德專案圓滿完成，與教宗方濟各會面時，特別代表總統蔡英文邀請教宗來台進行牧靈之旅的請求。（陳麒全攝）

陳建仁副總統結束聖德專案之旅15日清晨搭機返台，陳建仁在機場發表談話時表示，聖德專案圓滿完成，與教宗方濟各會面時，特別代表總統蔡英文邀請教宗來台進行牧靈之旅的請求。（陳麒全攝）

陳建仁副總統結束聖德專案之旅15日清晨搭機返台，陳建仁在機場發表談話時表示，聖德專案圓滿完成，與教宗方濟各會面時，特別代表總統蔡英文邀請教宗來台進行牧靈之旅的請求，同時也祈禱兩岸走向和平對話的道路，全世界每一個角落的人民都能享有宗教自由、民主法治、人權尊嚴。

陳建仁副總統伉儷15日清晨搭機抵達桃園機場，他在下機後發表簡短談話時表示，聖德專案順利圓滿成功。此次封聖大典，很幸運地能夠以特使團長的身分，向教宗方濟各（Pope Francis）轉達蔡總統、我國人民、政府，還有天主教教友的誠摯問候和祝賀，同時也請教宗降福台灣人民，他也向教宗保證台灣人民和教友，會經常為教宗及世界和平跟自由祈禱。

他談到，在封聖大典期間，經常與他國特使團長彼此問候、寒暄、交談。而此次聖德之旅，更與教廷多位高階神職人員會晤，對台梵2國關係共同推動人道救援、防制人口販賣、文化交流、宗教對話以及促進環境永續的合作計畫交換意見，他們都非常肯定台灣在各方面的貢獻和努力，讚譽台灣民主法治、宗教自由、保障人權和環境保護。

陳建仁說，此行同時參加為全球環境保護、人類永續發展祈禱的彌撒，衷心祈求天主保佑全球環境永續以及人類的永續發展，同時降福兩岸人民，能夠和平發展，引導華人世界的教友享有完全自由的信仰生活；也希望兩岸走向和平對話的道路，全世界每一個角落的人民能夠享有完全的宗教自由、民主法治與人權尊嚴。

陳建仁強調，已當面向教宗方濟各表達，總統蔡英文要求他來台灣做牧靈之旅的請求。並且在祈求禱詞中，也特別祈求仁慈的天父將智慧和慈悲在台灣人民和所有公僕的心中，為台灣帶來更好的未來與繁榮跟昌盛；中華民國台灣也將持續與教廷、世界各國合作，維護人類的自由民主、法治、人權、繁榮與和平，也希望未來全世界都能夠更自由、更民主、更法治、更繁榮。

(中時 )