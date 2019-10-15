雙英嗆！馬嗆操弄「芒果乾」 蔡回擊：種芒果是你

前總統馬英九與現任總統蔡英文為「芒果乾」隔空交火！馬轟蔡藉此操弄牟利，2020必須下架蔡政府；蔡則反嗆，芒果乾的元凶恐怕就是馬。本報網路投票《藍綠互控 你覺得真正製作「芒果乾」的兇手是誰？》結果顯示，高達94.69%認為是民進黨，只有3.05%認為是國民黨。

日前，馬英九砲轟蔡英文以「芒果乾」操控人民的恐懼感，2020大選必須下架無良政府。蔡總統立刻回擊，當初種芒果的很可能就是馬。國民黨中央委員連勝文則質疑，國民黨執政時國家都好好的，為何民進黨掌權國家就要滅亡？暗批芒果乾是民進黨刻意操控；蔡又不客氣反批是國民黨炒作。

根據中時電子報網路投票《藍綠互控 你覺得真正製作「芒果乾」的兇手是誰？》結果顯示，高達5613票認為是「民進黨」，占比達94.69%；僅181票認為是「國民黨」，占比3.05%；110票（1.86%）認為「以上皆是」，24票（0.4%）認為「以上皆非」。

本投票自14日上午10點55分起，截止時間為15日中午12點，共計5928參與投票。

(中時電子報)