新生代大勢男演員林哲熹，在《我們與惡的距離》飾演患有思覺失調症的應思聰，演技精湛令人印象深刻，也因此入圍金鐘獎最佳男配角。雖然敲鐘失利，但典禮後他在臉書貼出後台照片，感謝家人朋友，意外讓圈外正妹女友曝光。

典禮結束隔天，林哲熹在臉書貼出與父母及工作人員在金鐘獎後台的合照，其中，站在他媽媽旁邊的正妹，據了解是他的女友Cindy，看得出兩人的關係，早已獲得家長認同。

金鐘獎結束後，林哲熹在臉書放上當天與爸媽、工作人員的合照，也讓女友Cindy正面曝光。（圖／翻攝自臉書）

在《我們與惡的距離》中，林哲熹對曾沛慈哭喊「為什麼是我」的這場戲，逼哭不少觀眾。（圖／報系資料照）

在林哲熹的金鐘心得文中，可以得知爸媽和女友Cindy，金鐘獎當天都在後台為他加油集氣。他在文中還告白：「演員不辛苦，最辛苦的是身邊的人，對不起讓你們坐了那麼久，謝謝你們一直陪著我。我有時候會覺得，我的生命好像就是要燃燒在演戲上，但我的生命裡不能沒有你們。」看得出Cindy在他心中的地位。

據了解，林哲熹6年前就讀北藝大戲劇系時，就開始和Cindy交往。他對這段戀情很小心呵護，剛入行時，還會發些女友的照片或日常對話，走紅後為了保護對方，他便轉趨低調、鮮少放閃。

「TRASH」樂團的吉他手林頤原，是林哲熹的親哥哥，他曾帶媽媽和Cindy一起去看哥哥演出。（圖／翻攝自IG）

Cindy的臉書封面，是用自己當模特兒的照片。（圖／翻攝自臉書）

有雙漂亮大眼睛的Cindy，鼻子高挺，配上櫻桃小嘴和瓜子臉，絕對算得上是正妹，她的臉書也有秀出接案當平面模特兒的照片。知情者透露，前幾年林哲熹工作量不穩定、演員定位還不明確時，偶爾會陷入「是否該繼續」的疑惑，但Cindy總是鼓勵他，讓林哲熹漸漸擺脫低潮。

林哲熹曾說，自己不是浪漫的男人，比較注重日常互動，會把小事情記在心上，偶爾送送花。他知道Cindy不特別追求名牌，但他仍會想買一點高檔的禮物送她，不是因為虛榮，只是希望滿足了物質慾望後，兩人的心靈能更為緊密交流。（未完）（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)