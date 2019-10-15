新生代大勢男演員林哲熹，在《我們與惡的距離》飾演患有思覺失調症的應思聰，演技精湛令人印象深刻，也因此入圍金鐘獎最佳男配角。雖然敲鐘失利，但典禮後他在臉書貼出後台照片，感謝家人朋友，意外讓圈外正妹女友曝光。
典禮結束隔天，林哲熹在臉書貼出與父母及工作人員在金鐘獎後台的合照，其中，站在他媽媽旁邊的正妹，據了解是他的女友Cindy，看得出兩人的關係，早已獲得家長認同。
在林哲熹的金鐘心得文中，可以得知爸媽和女友Cindy，金鐘獎當天都在後台為他加油集氣。他在文中還告白：「演員不辛苦，最辛苦的是身邊的人，對不起讓你們坐了那麼久，謝謝你們一直陪著我。我有時候會覺得，我的生命好像就是要燃燒在演戲上，但我的生命裡不能沒有你們。」看得出Cindy在他心中的地位。
據了解，林哲熹6年前就讀北藝大戲劇系時，就開始和Cindy交往。他對這段戀情很小心呵護，剛入行時，還會發些女友的照片或日常對話，走紅後為了保護對方，他便轉趨低調、鮮少放閃。
有雙漂亮大眼睛的Cindy，鼻子高挺，配上櫻桃小嘴和瓜子臉，絕對算得上是正妹，她的臉書也有秀出接案當平面模特兒的照片。知情者透露，前幾年林哲熹工作量不穩定、演員定位還不明確時，偶爾會陷入「是否該繼續」的疑惑，但Cindy總是鼓勵他，讓林哲熹漸漸擺脫低潮。
林哲熹曾說，自己不是浪漫的男人，比較注重日常互動，會把小事情記在心上，偶爾送送花。他知道Cindy不特別追求名牌，但他仍會想買一點高檔的禮物送她，不是因為虛榮，只是希望滿足了物質慾望後，兩人的心靈能更為緊密交流。（未完）（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）
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(中時電子報)
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