從古至今。人與性一直都是密不可分。如印度的《愛經》到前陣子在網路瘋迷盛傳的「江戶48手」等，皆記錄了五花八門的性愛動作。不過最近國外的醫生警告，若歡愛時對女性使用「冰火九重天」，可能會造成一定的危險。

據《紐約郵報》報導，若將冰塊、冰棒等物品放進女性陰道中，可能會導致陰道壁過度刺激與造成感染。除了冰塊外，最近國外Youtube上流傳著只要使用牙膏，塗抹在生殖器官或陰道內就能達到「金槍不倒」和「妹妹緊緻」，不過這個說法隨即被皇家婦科學的權威醫生麥凱(Vanessa Mackay)打臉。

麥凱表示，將牙膏放到陰道中，不僅不舒服還可能造成嚴重的損害，可能會另陰道感染或造成傷口。而某些牙膏中混和著小顆粒，也會磨損陰道壁。另一名奈及利亞醫生，尤瑟夫(Oluwole Yusuf)則表示，他已經看到許多女性將牙膏塗抹在陰道中，以讓陰道緊緻。但他警告，若女性在陰道中塗抹牙膏，嚴重可能導致不孕。

除了陰道塗牙膏能緊緻，坊間也流傳塗上牙膏能令男人「金槍不倒」的傳言，專家們警告，這樣做除了無法延長時間，還可能另「小弟弟」受到嚴重的傷害與灼燒感。英國藥劑師奧洛恩(James OLoan)表示，牙膏中含有薄荷及其他化學物質，牙膏放在生殖器上，可能會造成輕度灼傷與水泡或是疤痕。

(中時電子報)