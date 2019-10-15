一艘伊朗油輪上週在沙烏地阿拉伯外海遭受攻擊，伊朗今天公布油輪受損的照片，稱這起「危險」攻擊的幕後黑手是一個外國政府。

法新社報導，德黑蘭當局表示，懸掛伊朗旗幟的沙比地號（Sabiti）油輪，11日在紅海港口吉達（Jeddah）外海遭遇兩起爆炸攻擊。

這是自華府聲稱數艘船隻在波斯灣受到德黑蘭攻擊以來，首度有伊朗船隻被鎖定為目標。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）在德黑蘭召開記者會說：「肯定是有政府涉案。」他說：「這不是恐怖分子、個人或團體的行動。這是一個政府發動的攻擊。」

羅哈尼說，伊朗握有許多「火箭」朝沙比地號射出的影像畫面，其中兩枚擊中沙比地號。他說：「這是有敵意且危險的行動。」

他說：「我們在調查是哪個政府涉案…但現在還無法判定是誰動手。」

油輪所有者伊朗國家油輪公司（National Iranian Tanker Company）公布的畫面顯示，油輪右舷吃水線上方有兩個洞。影像畫面標註的日期是13日。

伊朗國家油輪公司表示，這場攻擊11日發生在沙烏地港市吉達外約100公里處。

伊朗國家油輪公司說，這起事件導致油輪的石油外洩至紅海，最後終於控制住外洩問題，油輪開始緩緩駛向波斯灣海域。

波斯灣是將產油國家連結到全球市場的重要航道，這個航道與周圍地區5月與6月發生一系列原因不詳的襲擊事件，沙烏地阿拉伯也有石油設施遭受無人機攻擊。

華府指控德黑蘭以水雷攻擊船艦，同時也是無人機攻擊的幕後黑手，但伊朗矢口否認。

(中央社)