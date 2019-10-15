日前一名Youtuber拍影片，慶祝4個月內增重20公斤，順利拿到免疫證書，不用花4個月的時間當兵，能和法籍女友去法國，激怒許多網友，對此，有人就在PTT發文問說：大家到底多痛恨免役？就有網友已當過兵的經驗來回答，「義務役、志願役領少少的錢、花時間受訓，退伍還具有後備身份要上戰場，承擔戰爭犧牲責任，當然值得尊敬」，至於躲掉的人「啥都沒幹，然後講話最大聲，這種人一點禮義廉恥都沒有！」

這位當過兵的網友，以過來人的經驗指出，而那些躲為了躲兵役、拚免役的人，啥都沒幹，還講話最大聲，「一點禮義廉恥都沒有！」，並指出「以前年代當兵兩年很耗時間，但要是當時軍隊不夠，年輕人也無法在安全的環境下長大，要在戰亂之中度過」、「當年享受長輩的保護等到長大，還個一年保護下一代也是應該的」。

對此，許多網友留言，「不是恨，是瞧不起」、「肌肉男還怕進去當兵啊」、「免役嚴格說來是給弱勢的一種保障吧，如果身心健全卻用其他方法免役，多少惹人嫌」，「逃避兵役還講那麼大聲，真敢說...」；但也有人說「不會啊，我自己當過兵，覺得真的不要浪費時間」。

(中時電子報)