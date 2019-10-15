韓國女團「f(x)」出身的前成員雪莉（本名崔真理）在昨（14日）下午被發現在家中死亡，得年25歲，雪莉所屬公司「SM娛樂」隨後發表聲明「雪莉離開我們了」。而雪莉上個月的手寫信也引起外界關注，她寫下「我想成為帶給大家溫暖的人」，沒想到現在卻是死訊。

雪莉9月5日在IG上傳手寫信，記錄日期「2019/9/5」並描述當時的天氣：「下雨又打雷的日子」，雪莉在信中寫下，今年是她出道第14年，表示她最近只有看著前方活著，忙到都忘了自己出道多久。

雪莉感恩寫下，每一瞬間獲得一些人的幫助而活著，託他們的福並獲得勇氣，讓她感受到在這世界上並不是只有一個人度過，雪莉最後感動說「我想成為帶給大家溫暖的人，想對大家說謝謝」，這是雪莉第一封公開信，未料卻也是最後一封。

★再給自己一次機會★

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)