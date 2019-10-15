大陸國家統計局今（15日）日將公布9月分全國居民消費價格指數（CPI）。由於豬肉價格仍處高位，各界猜測，9月CPI漲幅與去年同期相比，可能會創下連續7月位於2％以上的紀錄。

根據陸媒中新經緯報導，截至昨（14）日，綜合19家證券單位預估均值為2.8％，漲幅範圍為2.5％至3％。各家單位認為，漲幅主因仍在豬肉。自今年以來，豬肉受到非洲豬瘟影響嚴重，供應緊繃導致價格上漲，連帶影響整體CPI。

根據農業農村部監測數據顯示，9月分白條豬肉批發價每公斤33.25元（人民幣，下同）比一月上漲76.21％。為了保障豬價及肉源穩定，商務部除了加強儲備調節，分別投放3萬噸豬肉、2400噸牛肉、1900噸羊肉；另外，也擴大進口，自1至8月，進口116.4萬噸豬肉，比去年同期成長40.4％；其它肉品包括牛肉、羊肉及家禽類分別增加進口98萬噸、26.5萬噸、49.3萬噸，增長53.6％、16.6％、增長50.7％。

中信建設認為，9月分豬價比去年同期上升明顯，但蔬果類價格回落，非食品價格應該也會降價，CPI應會比去年同期小幅上升至2.9％左右。

申萬宏源則表示，由於9月對肉類的供給減少，肉類上漲仍為明顯，但是蔬果類價格降價則帶來緩衝；而非食品方面，因為交通燃料價格持平、租賃屋市價格偏弱，因此整體CPI應僅較去年同期小幅上漲至2.9％。

而方正證券認為，蔬果價雖下降，但豬肉帶動相關消費品齊漲，農業農村部和商務部的數據與事實不符，若以以往相關數據推算，食品漲幅應會將9月CPI推向3％。

對於各方的評估，商務部副部長錢克明表示，整體來看，當局有信心能夠保障肉類市場供應及豬價穩定。

今年自3月以來，CPI較去年同期維持在2％以上，而目前CPI漲幅仍低於年初設定的3％物價目標。興業證券首席經濟學家王涵表示，目前CPI上升並非典型通膨，而是由豬肉帶動的結構性通膨，去除食品和能源的核心通膨水平目前仍然較低。

(旺報 )