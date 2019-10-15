國民黨高雄市長參選人韓國瑜去年掀起「韓流」，至今仍有許多鋼鐵韓粉力挺，造勢活動也經常現身。對此，曾成功預測2008年馬英九大贏220萬票的前立委、公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長劉盛良指出，韓國瑜的造勢不必刻意營造、動員，卻可吸引這麼多人，他預估韓國瑜可以贏蔡英文80至100萬票，甚至可能上看150萬票。

韓國瑜預計15日中午宣布請假，隔日從鵝鑾鼻出發展開環島傾聽之旅，部分行程提前曝光，尤其周末將深入綠營票倉台南造勢。據中評社報導，劉盛良觀察韓、蔡兩人赴廟參拜、造勢情形，發現韓所到之處擠到水洩不通，蔡英文出席的地方零零落落，證明韓是人心所向，蔡是人心向背。

劉盛良也提及，韓國瑜造勢場不必刻意營造、動員，便能吸引這麼多人，他預估韓國瑜可以贏蔡英文80至100萬票，甚至可能上看150萬票。他強調，他幾次大選預測都很準，尤其2008年曾預測馬英九大贏220萬票，唯一誤差是預測新北市可贏40萬票，結果竟贏49萬票，他在台北、桃園的預測得票數都對。

至於韓國瑜現在請假競選是否起步太晚？劉盛良強調「不會」，他說票在人民手上，很多選民已經認定要投韓了，蔡英文就是被大家認定無能。

(中時電子報)