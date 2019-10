倫敦政經學院(LSE)日前發聲明背書總統蔡英文的法學博士學位,但被蔡提告的節目主持人彭文正跟旅美學者林環牆等人仍持續提出質疑。英國牛津大學經濟史博士徐永泰也認為「LSE聲明疑點重重」。林環牆在FB發文表示,對蔡英文而言,最為關鍵的致命規定是:倫敦大學「申請人一生只能申請學位補發一次」,相信蔡看完官方補發程序後,應該會直冒冷汗。

旅美學者林環牆在臉書轉發徐永泰博士的最新訪問,徐永泰認為「LSE聲明疑點重重」,內容提到倫敦大學學位證書補發的嚴格程序,對於蔡總統曾經在不同時間出示過三個不同版本、年代的博士證書,徐永泰感到不可思議。

林環牆也表示,「倫大學位補發只能一次」,他說,感謝牛津徐博士接受訪談針對10月8日LSE聲明,提出一系列質疑。在訪談中,徐博士特別就倫敦大學學位證書補發的嚴格程序,做了完整的說明。

林環牆說,各界朋友若想要進一步了解學位補發程序,建議打開8/27的中文版獨立調查報告,再翻到報告最後的附件部份,即可找到適用於倫敦大學與LSE的官方版學位補發申請的詳細規定與程序。這個官方版文件,在英文版的報告裡也可以找到。

林環牆表示「相信蔡英文女士在看完這個官方版的補發程序後,應該會直冒冷汗,因為已無法再遮掩,再隱藏了。」蔡英文是2008以前的早期LSE學生,所以按照規定必需向倫敦大學提出博士學位補發申請(假定她有該博士學位),而且手續是必需經過認證。

林環牆認為,對蔡英文言,最為關鍵的致命規定是:「申請人一生只能申請學位補發一次。

(Only one replacement certificate will ever be issued to the applicant.)」但是,蔡英文申請補發幾次? 就總統府辦公室展現的文件來看,答案是一共兩次:2010 與2015。

林環牆說,「這個情形是不符合倫敦大學的補發程序規定。但怎麼會發生呢?答案很簡單,這兩件補發證書都不是來自倫敦大學學位證書產製室的正式文件,而是來歷不明的仿製品!」

林環牆上次提問:「為什麼Senate House Library會在2011年收到一份顯然想企圖偷渡的論文?這一次另提問:蔡英文,妳的2010與2015兩份來歷不明的補發證書,究竟是誰幫妳弄來的?」

他最後表示,覺得整個「論文門」已無法再拗下去了。認錯與道歉應是唯一能讓事件落幕的最好方式,再纏鬥下去,徒然耗費龐大的社會成本而已。

(中時電子報)