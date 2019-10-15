愛滑手機、總是在當低頭族的民眾注意了！台一16歲少女因長時間使用手機、用眼過度，竟成為紅綠色盲，過馬路把紅燈看成黃燈，差一點還鬧出人命。醫師推估，恐為手機藍光誘發成後天性紅綠色盲，是世界首例，在給予少女透過金盞花、人參茶調理後才令色盲現象有逐漸好轉。

據《TVBS》指出，一名台16歲年輕女孩每天因長時間使用手機追劇，竟導致她成為紅綠色盲，是世界首例。「那時候不知道是紅燈，把黃燈看成紅燈，一台汽車突然從眼前閃過，有種快要死掉的感覺。」劉姓少女重現驚恐遭遇，原本沒有色盲的她，竟突然分不清楚了紅綠燈號誌，差點鬧出人命。

色盲多半為遺傳造成的，原本沒有色盲的劉姓少女求助醫師後發現，自己竟成為紅綠色盲。由醫師推估，少女恐怕是長時間用眼，使藍光誘發雙眼變成紅綠色盲，使少女分不清紅色綠色，是少女險出意外的主因。

據了解，少女每日花超過10小時觀看手機，玩手機又追劇加上晚上關登繼續滑，導致2個月後成為色盲。在醫師建議下，她降低使用手機時間，並搭配服用金盞花、咖哩、以及人參茶，雙眼視力已改善回來。

醫生建議，多吃深色蔬菜可以補充葉黃素、玉米黃素，每天最多滑5小時手機，並且每30分鐘休息眼睛一次。特別要注意，在夜黑暗中滑手機，對視網膜細胞造成破壞程度為開燈時的4倍之多。

醫生建議，多吃深色蔬菜可以補充葉黃素、玉米黃素，每天最多滑5小時手機，並且每30分鐘休息眼睛一次。特別要注意，在夜黑暗中滑手機，對視網膜細胞造成破壞程度為開燈時的4倍之多。

(中時電子報)