國民黨總統候選人韓國瑜在2020總統大選中選情撲朔迷離，但韓目前對於請假一事陷入「羅生門」，台北市議員王世堅在政論節目上表示，韓已經不是去年那個「韓神」、那條「漢子」，請假這種事都扭扭捏捏的，伸頭是一刀縮頭也是一刀，呼籲韓應出面說清楚。

王世堅說，韓國瑜應該先把自己整頓好，用現在「閉關」的這段期間擬定大戰略，現在國民黨氣虛，只能靠「吹哨子壯膽」。

王世堅也直說，國民黨現在根本「不團結」，如果馬英九、吳敦義、朱立倫、侯友宜、盧秀燕等，這些黨內的大咖全部都已經全心全意的支持韓國瑜了，那麼為什麼韓現在還輸了快10%呢？如果已經傾全黨之力卻還仍舊落後，那麼現在肯定可以斷定明年1月11日國民黨已經輸了！

王世堅表示，如果站在選舉的角度的話，他當然希望韓團隊以及國民黨繼續這樣講；但是王站在「愛才惜才」的立場，不希望韓國瑜如此無力，他給韓國瑜兩個字：振作，希望韓團隊以及國民黨可以看清楚自己的現況。

(中時電子報)