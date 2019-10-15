網友臉書發文、留言。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

高雄市長韓國瑜向來主打「愛與包容」，籲支持者包持理性、多交朋友。有外省第二代分享自己嫁到鄉下深綠家庭的辛酸血淚，無論自己被左鄰右舍取處號叫「外省ㄟ」，還是自己與夫家在觀念上有多麼格格不入，他都謹記韓那句「愛與包容」；更盼韓當選，能讓族群分裂的台灣變得團結合群，同時弘揚中華文化中的禮義廉恥、四維八德。

網友在臉書社團「韓家軍」發文：「昨天我回到深綠的婆家，我雖然外省第二代，但從嫁到深綠的公婆家，左右親鄰叫我『外省ㄟ』，但我的母親是高雄旗山區的台灣人，可是我懂得愛與包容，當我不想聽時就離開現場。其實鄉下人的美德是勤儉持家，幾乎少有裝第四台，所以看《X視》是唯一選擇，但也因此被長久教育族群分裂，包括從小在深綠家庭長大的丈夫。」

發文網友更淚訴：「昨天當我的小姑在婆家討論著小孩差幾分沒考上資優班時，我不自主的冒出一句，『禮義廉恥學到最重要』，全場人一定覺得我很機車吧！因為，我在高雄從哪幾位台大的年輕議員們身上，看不到四維八德，那是我們小學教育最重要的課程啊。深切期盼韓市長能翻轉，並讓族群分裂的台灣能變得合群團結，我是高雄人，挺市長當總統！中華民國加油！」

文章一出，獲得近4000個讚、近400則留言與近60次分享。網友紛紛回應：「你可以放大港開唱的影片給他們看，然後跟他們說大港你贏了」、「你的處境很尷尬吧？辛苦了！」「這樣說來旗山還真綠，我有幾個長輩也住在那，超級深綠，政治都不敢跟他們提，都八、九十歲了所以也不用講了，還好他們投票日可能不在台灣」、「我也是外省二代，父親是在國小服務，還記得小時候三餐不濟，還被國民黨欺負，沒入房產，為了孩子，父親走過來了，偉大的父親。這次會把票投給韓總，為了下一代」。

(中時電子報)