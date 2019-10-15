美運送武器到土耳其

就在土耳其進軍敘利亞，與華府關係緊張升高之際，五角大廈存放在美國駐土空軍基地的約50枚核彈，頓時成了可能的談判籌碼。

儘管美國總統川普8天前與土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）通電話，默許安卡拉攻打土境庫德族，但由於美國國會施壓，加上自家的共和黨人也反對他這麼做，在排山倒海而來的壓力下，川普已批准制裁土耳其領導階層，提高鋼鐵關稅，並停止貿易協議談判，試圖遏阻這歷史盟友在敘利亞的血腥攻勢。另一方面，歐盟周一也宣佈，將對土耳其實施武器禁運。

據《衛報》（The Guardian）14日報導，艾爾多安已表示，他會強力回應西方試圖孤立土耳其的行動，並誓言不會停止攻勢。「我們決心戰鬥到底，」他說，「我們會完成展開的任務。」

因切利克（Incirlik）空軍基地距離敘利亞邊境約100英里（約160公里），為美土空軍所共用，而美方在當地存放的B61重力核彈，則使華府的盤算複雜化。

據《紐約時報》（The New York Times）周一報導，這幾天美國政府官員正悄悄打算，要把這些核彈移走。一名高級官員說，這些核彈已成為艾爾多安的「人質」，而把它們運出因切利克，則會實質結束美土的聯盟關係。

華府雖經常考慮將這些核彈移走，但從未實際採取行動。儘管官員不得討論這些部署在土耳其，還有其他4個北約（Nato）成員國的核彈，可是它們早已成了公開的祕密。事實上，美軍若真要動用這些核彈，還得靠自己出動戰機，因為土耳其並沒通過認證，能搭載這些核武的戰機。

近30年來，北約內部雖討論過撤出這些核彈，不過卻因為面臨包括土耳其在內的成員國反對而作罷。這些國家認為，核彈是美國透過延伸威懾力，落實協防承諾的寶貴象徵。

(中時電子報)