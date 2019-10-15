經過不彰化縣長王惠美宣布，經縣府團隊不斷努力溝通聯繫，伊登將在11月到台灣彰化出席田中馬活動、也會到順澤宮參拜還願。（謝瓊雲攝）

在彰化縣政府團隊鍥而不捨的努力下，終於打動年輕的世錦賽三鐵冠軍，讓伊登改變心意，決定提前來台出席田中馬盛會。

讓世界看見彰化！彰化縣長王惠美15日一早宣布，經過一個多月來不斷積極的聯繫溝通、再加上一點好運氣，在法國尼斯勇奪世錦賽鐵人三項冠軍的23歲挪威級選手古斯塔夫·伊登（Gustav Iden）確定將來台，造訪彰化三天，並出席田中馬盛會。

彰化縣政府今年特別結合各鄉鎮市特色，串聯縣內10月至12月舉辦7大馬拉松賽事，規劃「2019彰化縣政府馬拉松嘉年華」，聯合行銷活動預計16日上午舉辦記者會公布，但王惠美提早在15日一早揭曉謎底，確定伊登將會到彰化參拜埔鹽順澤宮還願，同時也將出席台灣米倉田中馬拉松。

王惠美表示，第一時間就親自寫信跟伊登聯繫，不過對方考量還有多訓練計畫，希望能等到東京奧運結束後再來台灣；加上熱情的台灣粉絲太多，不斷湧入他的IG，伊登短時間內無法消化訊息、一一回覆，最後乾脆不看了。縣府只好轉而尋求其他方式接洽。

王惠美說，縣府和教育處私下不斷透過其他管道，終於重新和對方取得聯繫，讓一開始婉拒的伊登感受到滿滿的誠意，縣府團隊不死心，不斷宣傳台灣、彰化的好，積極推動愛運動，還告訴他因為順澤宮玄天上帝冥冥中加持，他也有必要回廟還願，終於點頭答應。

王惠美說，這次伊登將到彰化三天，全程機票、食宿，都由彰化縣政府處理接待，除了田中馬是最重要的行程，也一定會到順澤宮參拜，其餘詳細的行程規劃都還仍在微調中，確認後就會公布，若伊登同意，也希望頒授給他榮譽縣民證。

縣府指出，初步是希望伊登能夠領跑田中馬，今年有逾1.6萬名跑者與會，十分盛大，希望讓他感受一下最有人情味的馬拉松，由於伊登已是世界級選手，對自己身體狀況十分謹慎保護，因此細節雙方仍在洽談中。

依照彰化縣政府公布的賽事期程，7場馬拉松包括：10月20日社頭織足盃超半程馬拉松、10月27日員林獅子盃路跑、11月3日戀戀二水跑水馬拉松、11月10日台灣米倉田中馬拉松、11月17日鹿港馬拉松、11月24日 Formosa樂活盃彰化親子路跑活動、12月8日二林蕎麥花海公益路跑等；推出伊登抵台的時間應該是11月8日或9日。

(中時 )