行政院長蘇貞昌今日到立法院備詢前接受媒體訪問指出，有關食物外送員與食物外送平台企業之間的勞雇關係，勞動部過去不主動查緝，是擔心被認為侵犯地方職權，或是讓企業自主。

蘇貞昌說，從這件案子開始，未來將要求各部會，以後碰到員工眾多的大型連鎖企業，勞動部都要及早確定勞雇關係。並要求業者不得訂定不合理的工作契約，且勞動部要啟動勞檢，而交通部和警察機關，若查到某家企業員工經常違反交通規則，該企業也要列為檢查項目。

至於蔡賴配到底配不配，蘇貞昌表示，要尊重蔡英文總統，但蘇貞昌認為現在談這些還太早。

有關高雄市長韓國瑜請假拚選舉的事情，蘇貞昌認為，韓國瑜上任不到一年，又要請假三個月，不上班、不批公文、不到議會，違背當初對高雄市民的承諾，然後跑去其他縣市說要救台灣。蘇貞昌說，韓國瑜這樣說得通嗎？人民還要再上當嗎？

針對目前各黨都在吵芒果乾(亡國感)，蘇貞昌回應，面對中國一再無理地打壓台灣，台灣內部還有人用犯法的行為與中國倡和。台灣的年輕人也見識到，中國對香港抗爭的年輕人施以殘忍的手段。所以普遍認為，如果讓和中國倡和的政黨重返執政，的確會有亡國的感覺。

(中時 )