網友臉書留言。(圖/翻攝自臉書「神力女超人挺藍粉絲團」)

總統蔡英文3年前曾公開演講，痛批時任總統馬英九獨斷獨行造成民主危機、政治操控國家重大政策，並將兩岸政策作為個人政治利益計算；還嗆馬沒擔當、不負責任、事事推諉，更嗆馬政府應全面改組，選一個能抵擋不當壓力和干預、有專業領導的閣揆。網友直言，當年這個女子所說的話，該說給現在這個女子聽，傻眼這根本是「現世報」！

蔡英文在3年前的演講高喊：「第一個，我們要跟總統說的，就是他要尊重國家機制，他不能每一件事情都干預、一個人決策獨斷獨行，那會造成我們國家的民主危機，大家說對不對啊！第二個，我們要告訴總統，他不能夠政治操控，國家的重大政策的方向！要跟總統說，兩岸政策，不能拿來做他自己政治利益的計算，也不能作為我們國內選舉的工具，大家說對不對啊！這是錯誤的總統，大家說對不對！第三個我們要跟總統說的就是，做國家領導人，要有擔當！不能夠事事推諉，把責任推給其他人！我們選總統，就是要選個負責任的總統，大家說對嘸！」

不僅如此，蔡英文更砲轟馬英九政府：「現在這個政府，各種民調都顯示，這個總統、這個政府，已經喪失掉人民的信任！這個總統要怎麼走下去，是一件很困難的事！將來國家的施政，一定是寸步難行！所以我們要跟總統說，他只有一條路可以走，他要全面的改組他的內閣！選一個新的閣揆，能夠抵擋總統不當的壓力跟不當的干預，可以有自己的決策的能力，可以專業的領導政府，大家說好嘸！」

網友表示，當年這個女子所說的話，該說給現在這個女子聽，這簡直是「現世報」！其他網友則回應：「活的黑心商品」、「原來你自己講自己，這招真厲害！」「不要臉！有嘴說別人，沒想到說的都自己，厚顏無恥！早就該滾下台了！還死皮賴臉，有什麼資格再選……」「真的現世報……誰叫他只會說幹話？」

(中時電子報)