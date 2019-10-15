國民黨主席吳敦義日前出席一活動，被問到是否接任國民黨總統參選人韓國瑜競選總部主委時說，因另有立委輔選工作，若有必要他可以接任名譽主任委員。

這個說法讓資深媒體人康仁俊傻眼，他在政論節目上表示，國民黨主席肯定「很忙」，而競選總部的主委也「很忙」，這兩點康仁俊都不否認，但到現在選舉剩下不到90天，韓國瑜團隊竟然還沒有競總主委，這點令人難以置信。

競總主委要幫助總統參選人、要接待來賓、要主持、還要開會、弄活動，「很忙」，但是康仁俊的疑問是，到目前為止這些事是誰在幫韓國瑜做？既然主委這麼重要，要做這麼多事情，韓也不是第一天開始跑選舉行程，這個空缺相當弔詭。

如果這樣看起來，韓國瑜目前為止的選舉「不像是一個選舉」就有跡可循了，康仁俊分析，目前可能做主委工作的或許是曾永權，但是看了看曾永權的行程卻又不是這麼一回事，他全台到處跑，10月1日才因為李哲華被撤換而被召回去；而這3個多月來「沒有主委」的選舉打法，實在讓人摸不著頭緒。

(中時電子報)