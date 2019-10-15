美國總統川普周一(14日)簽署行政令，包括對土耳其官員進行包括封鎖財產與入境美國等制裁、將該國鋼材關稅從25%提高到50%、與立即中止與土國的貿易談判。

川普表示，這項行政令讓美國能對嚴重侵犯人權與阻礙停火協議的國家或人，實行更有效的制裁。

然而川普此舉也是為了彌補他先前撤回在敘利亞北部美軍的失策，這項作法反而是對土國打開門戶，讓該國能派兵進入敘利亞，對境內庫爾德人發動攻擊。

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