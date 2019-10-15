川普中止與土耳其貿易協商 提高鋼鐵關稅至50％ 10:582019/10/15 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普周一(14日)簽署行政令，包括對土耳其官員進行包括封鎖財產與入境美國等制裁、將該國鋼材關稅從25%提高到50%、與立即中止與土國的貿易談判。 川普表示，這項行政令讓美國能對嚴重侵犯人權與阻礙停火協議的國家或人，實行更有效的制裁。 然而川普此舉也是為了彌補他先前撤回在敘利亞北部美軍的失策，這項作法反而是對土國打開門戶，讓該國能派兵進入敘利亞，對境內庫爾德人發動攻擊。 (工商 ) #川普 #美國 #行政 #制裁 #政令 也許您會感興趣 推薦閱讀 談判中別亂！ 川普再嗆：陸經濟追上美還差得遠 15:252019/10/11 財經 川普遭彈劾調查 這次躲得過風暴嗎？ 17:232019/10/13 財經 貿戰休兵 中美達第一階段協議 04:092019/10/13 焦點新聞 半世紀最低的失業率？ 04:092019/10/13 專題周報 深陷彈劾危機 川普選擇讓步 04:102019/10/13 國際大事 川普直言港示威減弱 會自行解決 04:102019/10/13 國際大事 張忠謀出征APEC 有機會與川普會面 19:252019/10/14 政治 陸美談判誰是贏家？ 外媒曝這關鍵讓川普只能妥協 00:052019/10/15 財經 學者：綠難在APEC上打親美牌 04:102019/10/15 話題觀察 工商社論》貿易危機暫解，全球經濟減速仍要面對 04:102019/10/15 財經要聞 國際熱門新聞 關稅狂升 千億協議喊停！川普摧毀土經濟出重手了 - 國際 首次曝光 習近平給川普口信被“他”洩漏 - 國際 日媒空拍查哈吉貝災情 民眾地上排字盼水和食物 - 時事 - 中央社 全美第一 加州新法延後上課時間 - 時事 - 中央社 川普中止與土耳其貿易協商 提高鋼鐵關稅至50％ - 國際 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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