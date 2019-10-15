YouTuber桃園孫先生長期走訪街頭，調查坊間民意，目前民調影片已經做到102集，現已成為許多網友節目討論和參考指標之一；但有網友認為孫先生的民調有所偏頗，「不可信」，對此，孫先生特地現聲接受某節目訪問，他做這個街頭民調最重要原因，是要理解人民的聲音，對於有人批評不準，他反擊有很多集也是蔡英文赢呀，他們怎麼不說不準！？

對於民調遭質疑不準，桃園孫先生特地接受政論節目《新聞大白話》的訪問，他表示他會做這街頭民調，是理解各地庶民的聲音。孫先生更反擊，有很多集也是蔡英文赢呀，他們怎麼說不準？那群質疑的人只看到自己想要看得！

對於高雄鳳山的街頭民調，結果顯示國民黨總統參選人韓國瑜以81票大贏總統蔡英文的，孫先生表示，他也覺得比例懸殊的有點大，但是說實話，他對誰贏誰輸沒有太多的在意，雖然他有自己的立場，但他自己就是一個平凡人，他希望可以聽到各地不同的聲音，也希望執政的人可以聽聽這些聲音，不是看那些迎合執政者的虛假民調，那些抽象冰冷冷數字的民調，他的民調只是希望可以給執政者的一個參考，就是傾聽基層的聲音，不是看冰冷的數字。

(中時電子報)