告別式總是令大家感到悲傷，不過國外有一名幽默的逝者在他生命盡頭之前，特意錄製了一段惡作劇音檔，在他下葬的過程中，這段「黑色幽默」令原本泣不成聲的家人、朋友們紛紛破涕為笑。

據《太陽報》報導，上星期六是愛爾蘭國防老將布萊德利(Shay Bradley)的葬禮。在葬禮現場，親友們顯得非常哀傷。突然一段音樂響起，接著布萊德利的聲音響起「哈囉？」接著是敲門聲，他不斷的喊著「哈囉」並說道「救命，讓我出去。這裡是哪裡？讓我出去，這裡好暗啊。」布萊德利的「黑色幽默」使在場親友全都忍不住笑了出來。接著他更搞笑地說「牧師，我是謝伊。我在盒子裡。我不再你面前，我已經死了」輕鬆的語氣令所有哀悼者瞬間爆笑，最後他說道「我只是想說再見。」

布萊德利以超幽默的方法安慰親友們，這支影片被愛爾蘭國防部放在網路上，隨後遭到瘋傳(影片/取自Creapills youtube)

這支影片被愛爾蘭國防部放在網路後，造成瘋傳。大家在歡笑同時不免遺憾布萊德利的離開。國防部表達了他們的難過之情，並補充道「有人問軍事幽默與平民幽默差在哪裡？這非常簡單，它是黑色的。」而布萊德利的女兒在讚頌老爸的同時也幽默的表示「他超級想知道有多人因為他而大笑。」

(中時電子報)