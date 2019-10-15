搶攻「紅色經濟」商機，興櫃連鎖餐飲集團乾杯集團正式跨足中式餐飲市場，新創〈麻辣45〉鍋物料理品，除主攻原汁原味的正宗重慶麻辣鍋，並標榜以和牛牛油製作辣鍋底料，開在台北市信義區微風信義45樓的新餐廳預訂於17日開賣，為乾杯集團旗下首家中式餐飲品牌、首家麻辣鍋品牌，亦為全台首家高樓景觀鍋物餐廳，更是全台第一與唯一以和牛牛油煉製麻辣鍋底料的餐廳。
為慶祝新品牌誕生，〈麻辣45〉自開幕日起推出招牌餐點「嫩牛肉肉量升級50％」與「牛舌買一送一」開幕慶活動，凡點〈嫩牛肉〉系列，即享肉量中升大，每桌限優惠一次。凡點〈五秒牛舌〉，則再送同等份量五秒牛舌兌換券，份數無上限，限下次使用。
位在微風信義45樓的〈麻辣45〉，占地約150坪、有150個客席座位，並有4間景觀包廂，空間挑高、寬敞舒適，臨窗座位、居高臨下、景觀視野好、天氣好時展望佳，客人可以美景佐餐。為忠實傳遞正宗重慶麻辣鍋的情境況味，設計師以復古懷舊的風格裝潢設計，家具、燈具一律自大陸進口，除「大紅燈籠高高掛」，木製餐桌與餐椅也一律都是紅色，餐桌有圓有方、有大有小，有些餐椅更直接擺設長條板凳，既不能靠腰、也沒有靠背，洋溢著濃厚的巴蜀飲食文化氛圍，並在「小資族」與「庶民」間找到平衡點，風格氣韻與乾杯集團旗下其它系列品牌餐廳截然不同。
採單點計價並按人頭收鍋底費的〈麻辣45〉的特色賣點包括：1.口味主打正宗重慶麻辣鍋口味。2.用和牛脂肪煉牛油，再用和牛牛油炒製麻辣鍋湯頭所用底料。3.食材涮料選項超過百種，且黃喉、苕粉、貢菜、腐竹等台灣坊間麻辣鍋不易吃到的食材涮料這裡都有。4.食材涮料全都是「真食」，不用加工品或丸餃為涮料。5.除同心圓式鴛鴦鍋，主攻「九宮格鍋」。6.號稱「吃第4次後就會上癮」。
許多餐廳行銷宣傳都會自說自話的浮誇標榜「一吃上癮」或「一試成主顧」，但〈麻辣45〉卻「虛懷若谷」謙稱「要吃了4次才會上癮」。這其實是乾杯集團董事長平出莊司的個人經驗，他說，自己多年前到四川考察時吃到重慶麻辣鍋時，「第一次覺得很特別」、第二次「覺得美味」，吃了第三次後會「開始想念」，吃到第四次後就「開始上癮」。事實上，這也是〈麻辣45〉主打正宗重慶麻辣鍋的主要原因。
與台灣時下主流麻辣鍋不同，重慶麻辣鍋重油，在重慶，油、湯比例有時達7：3，鍋中紅油汪汪、光可鑑人，即使湯頭煮滾了，在紅油覆蓋下，表面亦「波瀾不興」，所有鮮香麻辣滋味全都「鎖」在了那紅油裡。也就是因為如此，除了多年前四川「小肥羊」客座礁溪長榮鳳凰酒店有此規格，台灣坊間不易見到並嘗到重慶味。現在有了〈麻辣45〉，不怕辣、辣不怕、或是怕不辣的紅鍋食饕，有了解癮的「辛殿堂」。
為傳遞正統，〈麻辣45〉雖有鴛鴦鍋，但最值得一試的還是源於重慶的「九宮格吃法」， 紅色銅鍋內用紅銅作了個「九宮格」，格子不同、溫度也不一樣，食客可以視食材特性在不同格子中「涮」、「燙」、「煮」、「酣」。九宮格中中心格溫度最高，用來燙毛肚、肉片等食材。十字格溫度次高，適合煮蔬菜、豆腐等；四角格則是文火，適合燉骨髓、豬腦等慢煮10分鐘以上的食材。所謂「酣」則有點類似慢煮，可以將食材浸在四角格中慢煮。
〈麻辣45〉的牛油與湯汁比例是1：1，和牛吃的是牛油香，用和牛牛油炒製麻辣鍋底料當然是更香。負責〈麻辣45〉品牌的專案經理潘樹渝表示，為了煉製牛油，乾杯集團動用所有資源將旗下各品牌幾十家店的和牛脂肪，全集中送到了〈麻辣45〉來煉製牛油作底料。因為用量實在大到驚人，潘樹渝表示，短期內「不敢想後續是否開連鎖店」，他說〈麻辣45〉是小眾市場，先看看國內紅鍋饕客接受度再說。
(工商 )
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