位在台北微風信義45樓的乾杯〈麻辣45〉，比照重慶流行的麻辣鍋，鍋內採「九宮格」設計，格子不同、溫度也不一樣，方便客人涮食不同食材。（圖／姚舜）

乾杯集團新創〈麻辣45〉鍋物料理品牌，正式搶進麻辣鍋市場，菜單上的食材涮料品項超過百種。（圖／姚舜）

〈麻辣45〉的九宮格銅鍋，正中央的格子溫度最高，適合涮燙毛肚與肉片，且沸騰冒泡時是最佳涮食時機。（圖／姚舜）

搶攻「紅色經濟」商機，興櫃連鎖餐飲集團乾杯集團正式跨足中式餐飲市場，新創〈麻辣45〉鍋物料理品，除主攻原汁原味的正宗重慶麻辣鍋，並標榜以和牛牛油製作辣鍋底料，開在台北市信義區微風信義45樓的新餐廳預訂於17日開賣，為乾杯集團旗下首家中式餐飲品牌、首家麻辣鍋品牌，亦為全台首家高樓景觀鍋物餐廳，更是全台第一與唯一以和牛牛油煉製麻辣鍋底料的餐廳。

為慶祝新品牌誕生，〈麻辣45〉自開幕日起推出招牌餐點「嫩牛肉肉量升級50％」與「牛舌買一送一」開幕慶活動，凡點〈嫩牛肉〉系列，即享肉量中升大，每桌限優惠一次。凡點〈五秒牛舌〉，則再送同等份量五秒牛舌兌換券，份數無上限，限下次使用。

〈麻辣45〉菜單上提供超過百種食材涮料供食客涮食，其中包括日本興澳洲和牛、美牛，和伊比利豬里肌等高檔肉品。（圖／姚舜）

一般麻辣鍋店少有用牛舌為涮料，在乾杯〈麻辣45〉食客卻可以點到牛舌涮涮樂。（圖／姚舜）

〈麻辣45〉的毛肚，薄切成大片方形，涮熟後入口，口感爽脆、食之過癮。（圖／姚舜）

「黃喉」是豬、牛的大動脈血管，享受正統道地重慶麻辣鍋必有這道食材，如今在〈麻辣45〉也嘗得到此一口感爽脆彈Q的特殊涮料。（圖／姚舜）

位在微風信義45樓的〈麻辣45〉，占地約150坪、有150個客席座位，並有4間景觀包廂，空間挑高、寬敞舒適，臨窗座位、居高臨下、景觀視野好、天氣好時展望佳，客人可以美景佐餐。為忠實傳遞正宗重慶麻辣鍋的情境況味，設計師以復古懷舊的風格裝潢設計，家具、燈具一律自大陸進口，除「大紅燈籠高高掛」，木製餐桌與餐椅也一律都是紅色，餐桌有圓有方、有大有小，有些餐椅更直接擺設長條板凳，既不能靠腰、也沒有靠背，洋溢著濃厚的巴蜀飲食文化氛圍，並在「小資族」與「庶民」間找到平衡點，風格氣韻與乾杯集團旗下其它系列品牌餐廳截然不同。

〈麻辣45〉的鴨血口感腴滑細嫩，建議食客可早點放入九宮格鍋內的四角格中，以較低溫度煮熟更加入味。（圖／姚舜）

〈麻辣45〉的〈伊比利豬貢菜丸〉，是將伊比利豬絞肉和切了丁的貢菜拌在一起，涮食時以湯匙撥入鍋中，涮燙熟後入口豬肉鮮、貢菜鹹香，非常美味。（圖／姚舜）

〈苕粉〉是用紅薯粉製作的粉條，也是正宗重慶麻辣鍋必見食材涮料，涮燙熟後的口感厚實、軟Q中帶有彈性，非常好吃。（圖／姚舜）

〈麻辣45〉的食材涮料品項超過百種，圖為涮熟後口感彈Q中帶有脆度的〈鴨腸〉，每份180元。（圖／姚舜）

採單點計價並按人頭收鍋底費的〈麻辣45〉的特色賣點包括：1.口味主打正宗重慶麻辣鍋口味。2.用和牛脂肪煉牛油，再用和牛牛油炒製麻辣鍋湯頭所用底料。3.食材涮料選項超過百種，且黃喉、苕粉、貢菜、腐竹等台灣坊間麻辣鍋不易吃到的食材涮料這裡都有。4.食材涮料全都是「真食」，不用加工品或丸餃為涮料。5.除同心圓式鴛鴦鍋，主攻「九宮格鍋」。6.號稱「吃第4次後就會上癮」。

許多餐廳行銷宣傳都會自說自話的浮誇標榜「一吃上癮」或「一試成主顧」，但〈麻辣45〉卻「虛懷若谷」謙稱「要吃了4次才會上癮」。這其實是乾杯集團董事長平出莊司的個人經驗，他說，自己多年前到四川考察時吃到重慶麻辣鍋時，「第一次覺得很特別」、第二次「覺得美味」，吃了第三次後會「開始想念」，吃到第四次後就「開始上癮」。事實上，這也是〈麻辣45〉主打正宗重慶麻辣鍋的主要原因。

〈麻辣45〉的〈泡椒嫩牛肉〉是以不同和牛的邊角肉，以進口泡椒和青、紅辣椒調味後供客人當火鍋涮料。（圖／姚舜）

在乾杯〈麻辣45〉，除可以日本與澳洲和牛和美牛涮食，菜單上亦有〈伊比利豬里肌〉。（圖／姚舜）

分布均勻細緻的漂亮油花，輕涮後的口感柔嫩細緻且充滿和牛香，是在〈麻辣45〉享用以和牛油作底料的重慶麻辣鍋的非凡味覺體驗。(圖／姚舜）

在〈麻辣45〉享受和牛滋味，不同部位的和牛，有的厚切、有的薄切，目的是讓客人吃出最佳口感與風味。（圖／姚舜）

與台灣時下主流麻辣鍋不同，重慶麻辣鍋重油，在重慶，油、湯比例有時達7：3，鍋中紅油汪汪、光可鑑人，即使湯頭煮滾了，在紅油覆蓋下，表面亦「波瀾不興」，所有鮮香麻辣滋味全都「鎖」在了那紅油裡。也就是因為如此，除了多年前四川「小肥羊」客座礁溪長榮鳳凰酒店有此規格，台灣坊間不易見到並嘗到重慶味。現在有了〈麻辣45〉，不怕辣、辣不怕、或是怕不辣的紅鍋食饕，有了解癮的「辛殿堂」。

為傳遞正統，〈麻辣45〉雖有鴛鴦鍋，但最值得一試的還是源於重慶的「九宮格吃法」， 紅色銅鍋內用紅銅作了個「九宮格」，格子不同、溫度也不一樣，食客可以視食材特性在不同格子中「涮」、「燙」、「煮」、「酣」。九宮格中中心格溫度最高，用來燙毛肚、肉片等食材。十字格溫度次高，適合煮蔬菜、豆腐等；四角格則是文火，適合燉骨髓、豬腦等慢煮10分鐘以上的食材。所謂「酣」則有點類似慢煮，可以將食材浸在四角格中慢煮。

〈麻辣45〉的牛油與湯汁比例是1：1，和牛吃的是牛油香，用和牛牛油炒製麻辣鍋底料當然是更香。負責〈麻辣45〉品牌的專案經理潘樹渝表示，為了煉製牛油，乾杯集團動用所有資源將旗下各品牌幾十家店的和牛脂肪，全集中送到了〈麻辣45〉來煉製牛油作底料。因為用量實在大到驚人，潘樹渝表示，短期內「不敢想後續是否開連鎖店」，他說〈麻辣45〉是小眾市場，先看看國內紅鍋饕客接受度再說。

〈麻辣45〉的香麻油、蒜蓉、蔥花與香菜等沾醬調料，是採桌邊服務送至客人面前讓客人選用。（圖／姚舜）

在〈麻辣45〉啖鍋，可以享用以黑毛豬五花肉醃漬後，裹了麵衣和花椒炸製的〈重慶炸酥肉〉，既開胃、又下酒。（圖／姚舜）

〈麻辣45〉的〈和牛油番茄炒蛋〉與〈和牛油炒飯〉，是其它麻辣鍋店吃不到的的美食。（圖／姚舜）

位在台北市信義區微風信義45樓的〈麻辣45〉，挑高很高、空間寬敞舒適並有絕佳景觀視野，室內裝潢設計則力求傳遞重慶正宗麻辣鄉鍋店的情境況味。（圖／姚舜）

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