大陸9月CPI較去年同期上漲3％ PPI下降1.2％ 10:072019/10/15 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸國家統計局訊息，9月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲3％，亦較上個月2.8％，有所增加。 食品菸酒價格比去年同期上漲8.4％，影響CPI上漲約2.49個百分點；而各界最關心的肉類價格則較去年同期上漲46.9％，影響CPI上漲約2.03個百分點，其中，豬肉價格比去年同期上漲69.3％。 另外，全國工業生產者出廠價格（PPI）同時公布，9月PPI與去年同期相比下降1.2％，比前一個月上漲0.1％。 (旺報 ) #上漲 #價格 #cpi #ppi #影響 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸開啟價格追蹤：豬肉價穩蔬果都降了 10:052019/10/11 兩岸 出櫃影響職場人際關係？ 同志團體推「職場出櫃論壇」 15:092019/10/11 生活 加州預防性停電 200萬人受影響 22:532019/10/11 財經 貿易談判順利 美股開香檳 中概股high 10:032019/10/12 財經 青蔥飆天價 農糧署：再10天價格回穩 12:162019/10/12 生活 空品拉警報 中市30大固定汙染源工廠降載 12:182019/10/12 生活 隔座山高麗菜價兩樣情 花蓮果菜市場：連假影響飆高 17:212019/10/14 生活 台股逐洞賽－運達投顧分析師洪任浚 17:332019/10/14 財經 周五前 台北早晚偏涼易降雨 07:432019/10/15 生活 陸9月CPI將公告 漲幅預計續留2％以上 09:112019/10/15 兩岸 兩岸熱門新聞 林鄭：追究示威者向警署投汽油彈 - 兩岸 兩岸史話－蔣「山城緋聞」驚動海內外 - 兩岸藝文 - 旺報 13萬港民戴口罩集會 - 兩岸要聞 - 中國時報 有如恐攻 反送中首出現遙控炸彈 - 兩岸要聞 - 中國時報 香港示威暴力漸失控 出現利器割頸遙控炸彈 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。