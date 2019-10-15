據大陸國家統計局訊息，9月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲3％，亦較上個月2.8％，有所增加。

食品菸酒價格比去年同期上漲8.4％，影響CPI上漲約2.49個百分點；而各界最關心的肉類價格則較去年同期上漲46.9％，影響CPI上漲約2.03個百分點，其中，豬肉價格比去年同期上漲69.3％。

另外，全國工業生產者出廠價格（PPI）同時公布，9月PPI與去年同期相比下降1.2％，比前一個月上漲0.1％。

(旺報 )