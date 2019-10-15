大巨蛋都審有條件修正通過，外界炮轟北市府強渡關山，市長柯文哲15日強調，強渡關山的話不會審7次，若有1、2個人反對就不做，那什麼事情就都不能做了。

都審會昨讓大巨蛋有條件修正通過，商場影城依電腦模擬結果退讓避難空間，後續還須通過環差及建照審查才能復工，市府挨轟強渡關山，甚至給予遠雄1樓影城和商場半戶外的建議，刻意讓大巨蛋過關可復工。

柯文哲回應，專業問題專業回答，軟體也不是台灣自己發明，還是英國，應該是由專業人士來回答說這種程式設定合不合理，他強調，若是強渡關山的話，就不會審7次。

他說，大巨蛋真正問題是人數，人和空間是兩件事，所以剛開始主張容留人數不要設定14萬，一開始人數不要多，商場面積也別占太多，特別是在第1層樓空間多一點、人少一點比較安全，先上線一陣子，大家熟悉後有把握再來處理，一開始就想50年後要14萬人，何必想50年後的事呢？開幕第一年運作沒問題了，以後的事以後再處理。

由於柯文哲常主張要以數據看政治，遭質疑大巨蛋案只是開放部分空間但沒數據佐證，柯文哲說，細節他不清楚，如果大家辯論就用專業辯論，也不是比大聲沒意義。

此外，前北市都發局長林洲民批評市府集體放水，讓昨天成了狗吠火車紀念日，柯文哲則表示，林洲民自己也當過局長，他有辦法解決當年就解決掉了，也不會拖這麼久，上任還花1年在處理。

(中時 )