王一明（左）與劉增鍇合作最新台語相聲專輯。王一明提供

相聲大師吳兆南去年10月14日在美國逝世， 是中華文化相聲藝術最大損失。《台灣答嘴鼓之上台鞠躬》專輯選在逝世周年前夕發行紀念吳兆南大師，由吳大師的四弟子劉增鍇 ，記名弟子王一明共同演出，全新編撰的國台語相聲段子，展現出相聲新趣味，選在紀念周年時上架數位通路，讓大家能再次感受大師風華。

《台灣答嘴鼓之上台鞠躬》專輯共計有4個段子，把吳老師生前的有趣故事置入，發展出全新段子，並以國台語交互使用，兩位相聲演員都是獲得中國文藝獎章戲曲類的榮耀的得主，國語搭配台語的逗趣演出，是喜歡相聲的戲迷們的最佳選擇。

專輯內第一段《純友誼》探討「你相信世界上真的有純友誼嗎 ？」第二段《錢多多》 要告訴大家劉增鍇的「錢」，才是多到讓人家數也數不完…吳大師生前只是小康而已；第三段《 新報菜名》是吳兆南與魏龍豪大師報菜名橋段的延伸，更是吳大師生前最後創作的相段子，由劉增鍇補軼；第四段《 吳兆南》把大師生前的事蹟，讓三代相聲演員一起說出，將劉增鍇的弟子-喬天藍也加進來，象徵相聲藝術的傳承。

王一明指出，全新創作國台語相聲專輯是為了報答師恩， 更是為了傳承吳兆南大師的精神，數位平台上可享受這場難得相聲的饗宴，10月14日愛播聽書FM、KKBOX、博客來、Pubu等數位平台全面上架。

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