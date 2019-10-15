國慶連假三天內發生兩起外送平台外送員死亡車禍，行政院長蘇貞昌今天表示，以後對於外送平台這種大型連鎖、財力雄厚的公司，僱用這麼多人，尤其是年輕人，勞動部應該即時、不必憂讒畏譏，對於各種勞動條件、關係，都要及早確定，並且要求業者不能訂定不合理的工作方式，以至於年輕人為了多賺幾個錢而賣命。

蘇揆是今早赴立法院備詢時，面對記者詢問勞動部直到外送平台出人命才確定平台與外送員是「僱傭」關係時，作上述表示。

蘇貞昌指出，這一次勞動部迅速啟動勞檢，而且也確認外送員跟公司的關係是「僱傭」關係，就知道其實是可以做的，但是過去政府部門常常憂讒畏譏，或是怕被批評侵犯地方職權，或是說企業自主營運。我從這樣的例子裡面要求各部會，以後對於這種大型連鎖、財力雄厚的公司，僱用這麼多人，尤其是年輕人，勞動部應該即時、不必憂讒畏譏，應該要對於各種勞動條件、關係，都要及早確定，並且要求業者不能訂定不合理的工作方式，以至於年輕人為了多賺幾個錢而賣命。

同時，蘇貞昌呼籲任何人在馬路上都要遵守交通規則，就算再弱勢，都不能違反交通規則，因為不但自己危險，也會傷害了其他用路人。進一步來說，「我要求各部會合作，不但勞動部要對於公司的勞動條件、勞動作為等要啟動勞檢，尤其對這種大型連鎖公司，雖然它是新創事業，但是也要及早作為」。

另外，蘇貞昌說，交通部和警察機關對於在馬路上，如果是哪一家企業的員工老是違反交通規則，這不只是對各該違反者課以責任，對於大數據調查起來後，該公司平常有沒有盡到要求員工遵守相關法令的責任，也要列為檢查的項目。

(工商 )