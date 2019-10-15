近日接連發生三起外送員車禍死亡事故，引起各界關注，各大外送平台分秒必爭接單的同時，外送員的送餐安全。一名外送員分享經驗談指出，自己曾在外送時不小心發生車禍，當他急call公司回報時，派單員的第一句話讓他當場心碎，直呼：真沒保障！

這名網友在臉書《靠北熊貓》發文表示，自己在外送途中遇到車禍，當他打電話回報時，沒想到公司第一句話並不是先問外送員狀況，而是問「餐點沒事嗎？」只表示會派其他同仁去取餐，讓原PO相當無奈。

原PO感嘆「如果今天手斷了、昏迷了，你還要顧餐點嗎？免洗筷大概就是得到這種回答，重要的是餐點，不是你的人。一邊撫慰你，一邊想讓這餐繼續送下去」。貼文一出，引起網友討論，有同行感同身受留言「你不是員工，當然顧餐不顧人」、「餐點比外送員重要阿」；也有人反問「痾不然勒？派單看起來是張老師專線嗎」、「訂單有無完成本來就是派單會關心的事，車禍是你個人的事情」。

(中時電子報)