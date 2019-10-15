國慶連假期間，各地3天內發生2起外送平台外送員死，以及多起受傷亡憾事，為分析外送平台外送員交通事故發生原因及研擬防制對策，台北市政府警察局自108年10月1日起，針對事故案件紀錄，在道路交通事故E化資訊平臺，已新增「外送平台」特殊註記，以掌握並據以分析相關事故數據。統計108年10月1日至13日之建檔數據，臺北市外送平台外送員交通事故計發生30件、造成1人死亡、20人受傷，平均每天發生2.3件。

台北市政府警察局交通警察大隊表示：本年度10月份30件外送平台交通事故中，外送員使用車種皆為機車，年齡以18至25歲11件最多，有鑑於年輕機車騎士為臺北市交通事故發生件數及死傷人數最多族群，隨著外送平台新興行業興起，年輕機車族群大量投入外送行業，已逐漸成為交通安全隱憂。

10月以來台北30件外送員車禍，分析年輕人居多。（台北市警局提供/吳家詮傳真）

台北市警方分析年輕機車族群肇事原因，主要為「未注意車前狀況」、「超速失控」、「未依規定讓車」、「駕駛失控」及「未依規定減速」，多與速度管理有關，然而外送平台外送員為爭取業績，在道路上也是分秒必爭，更易造成事故發生，為此，臺北市政府警察局表示將在本週五邀集外送平台業者假交通大隊，召開交安座談會，期盼透過業者制度層面，加強交通安全教育，提升外送員之行車安全。

台北市10月迄今有30件外送員車禍，北市警局將邀業者座談。（台北市警局提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)