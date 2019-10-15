今年大聯盟出現史無前例的4支百勝球隊，特別是美聯3個分區冠軍太空人、洋基、雙城全都跨越百勝，年度最佳教練的人選從這3隊挑出也很合理。最佳教練只看例行賽戰績，即使雙城季後賽首輪遭橫掃亦不影響票選。

洋基波恩(Aaron Boone)：當洋基總教練很辛苦，打得好應該，打不好就挨罵，他們近20年沒有總教練摘過這個頭銜，前一次是老教頭托瑞(Joe Torre)在1998年獲得。洋基的戰績通常被認為是用鈔票堆出來的，然而今年很不一樣，他們前後30位傷兵刷新大聯盟紀錄，用錢方面也較保守。波恩在這情況下連續第2年打出百勝戰績，足以證明他調度與應變的本事，也令人好奇洋基若是全隊健康還能打到什麼程度。前總教練吉拉迪(Joe Girardi)掌兵10年都沒拿到這個頭銜，洋基那期間僅有1次破百勝。

太空人總教練辛屈。（美聯社）

太空人辛屈(A.J. Hinch)：今年是辛屈掌兵第5年，太空人勇奪隊史最高的107勝，並且連3年拿到百勝。隊史總共只有4次百勝，其中3次是辛屈達成，附送隊史首座世界大賽冠軍。辛屈絕對是很有本事的，不過外界(包括他自己說過)歸功於太空人陣容強大，特別是先發投手非常豪華，把輪值排好送出去戰績怎麼樣也不會差。加上美聯西區缺乏強大對手，遊騎兵、水手重建，天使欲振乏力，運動家則是小成本球隊。辛屈因此還沒有拿過最佳教練。

雙城總教練波德利。（美聯社資料照）

雙城波德利(Rocco Baldelli)：波德利是呼聲最高的美聯最佳教練人選。今年是波德利掌兵首季，他剛滿38歲，是全聯盟最年輕的總教練，比陣中全壘打王克魯茲(Nelson Cruz)還小。除了克魯茲，雙城的主力打線都不滿30歲，但波德利領軍從上季78勝狂飆到本季101勝，幾位打者同時在今年出現爆發性成長。相較於冷靜的辛屈、熱血的波恩，波德利是個比較悠閒的總教練，上任之初還飛到多明尼加去和主力球員沙諾(Miguel Sano)話家常。波德利管理較為寬鬆，他認為繃緊神經無助於球員表現，帶兵哲學是「保持輕鬆才能打出最好的棒球」。

此外還有運動家總教練馬文(Bob Melvin)、光芒總教練凱許(Kevin Cash)也表現優異。但如果雙城波德利意外落選，這個獎項很大機率落入洋基波恩口袋。

(中時電子報)