大陸國家統計局15日公布9月消費價格指數（CPI）年增3％，高於市場預期的2.9％，較上月加快0.2個百分點。

其中，食品價格年比飆升11.2％，非食品價格年增1％。月比看，9月CPI月增0.9％，其中，食品價格升3.5％，非食品價格升0.2％。

年比看，食品煙酒價格升8.4％，影響CPI漲約2.49個百分點。其中，畜肉類價格飆升46.9％，影響CPI升約2.03個百分點，當中豬肉價格飆升69.3％，影響CPI上漲約1.65個百分點；禽肉類價格升14.7％，影響CPI上漲約0.18個百分點。

雞蛋價格上升9.4％，影響CPI上漲約0.05個百分點；鮮果價格漲7.7％，影響CPI上漲約0.13個百分點；鮮菜價格則下降11.8％，影響CPI下降約0.33個百分點。

9月份，工業生產者出廠價格指數（PPI）年減1.2％，符合市場預期，月比則升0.1％。

今年首9月，CPI年升2.5％；PPI持平。

(工商 )