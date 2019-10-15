大巨蛋昨通過都審，預料在2021年完工，外界質疑柯市府有選舉考量，台北市長柯文哲15日表示，他又沒有要選舉，且民眾黨立委參選人和大巨蛋也沒關係，大巨蛋案沒有那麼簡單，再來還有環境差異評估、建照、使照，後面問題還多的是。

經過7次審查會議，大巨蛋都審昨有條件修正通過，可望在2021年完工，外界分析大巨蛋能過關是有選舉考量，柯文哲排除絆腳石，將劍指2024總統大位。

柯文哲表示，他又沒有要選舉，且民眾黨立委選舉和大巨蛋也沒有關係，這沒那麼簡單，再來還有環境差異評估、建照、使照，後面問題還多的是。

他說，為什麼大巨蛋從來不設定期程，就好像問說考試什麼時候會過？第一個要認真考、要來考，若不認真又不來考，又問什麼時候會過，沒有那回事，對遠雄態度就是公開透明，「你要進來考啊」。

外界好奇柯文哲這番話是指任內不一定會復工？柯回說，不去設定時間，要復工很簡單，環差要通過、建照申請、使照、容留人數要討論，使照發出前還有議約要重訂。

此外，雙北市有意共同申辦2030年亞運，大巨蛋完工後可能成為主場館，柯文哲指出，他去看過東京辦奧運，辦台北世大運坦白講還是不一樣，當年辦世大運沒有城市規畫，純粹辦活動，而東奧是整個都市重整。

柯文哲說，他跟新北市長侯友宜講過，如果要辦亞運，不要只是台北市申請，要有首都生活圈概念，包括捷運環狀線，在上面架設TOD以交通為導向的都市計畫，以公共運輸上面都市計畫的邏輯規畫，再去申請亞運，寧可花10年準備，當年辦世大運只是風風光光、高高興興辦完，但對台北長遠都市計畫沒有幫忙。

(中時 )