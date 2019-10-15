網路上流傳長青春痘時可以塗抹牙膏，可以消除青春痘，是真的嗎？食藥署表示，若有痘痘的困擾，可以找皮膚科醫師看診，千萬不要誤信偏方而延遲治療。

食藥署解釋，牙膏的基本成分都很類似，主要包括：潔凈劑（界面活性劑）、摩擦劑（去除菌斑和髒污）、粘合劑、芳香劑、三氯沙（標榜抗菌、殺菌?果）、氟化物（預防齲齒）等。

至於痘痘的主要成因，食藥署說，分別為(1)毛囊開口處的角質化不正常，阻塞毛囊開口；(2)皮脂腺分泌油脂過多；(3)痤瘡桿菌滋生過多造成感染；(4)毛囊及周圍組織發炎。

然而，牙膏除了帶來清涼感之外，若有些許抗痘效果，大概是三氯沙等的抗菌成分。食藥署說，若要治療痤瘡桿菌造成的感染，單靠牙膏裡添加的抗菌成分是不夠的，一般而言，都要用到抗生素藥膏、非抗生素殺菌藥膏、或是口服抗生素藥物，而痘痘的第一線治療已逐趨向抗發炎、調理角質化不正常的面向，而非在第一線使用抗生素製劑。

食藥署再次提醒，若民眾有痘痘的困擾，可以找皮膚科醫師看診，千萬不要誤信偏方而延遲治療。

(工商 )