為縮短學用落差、培育產業界所需人才，勤益科技大學舉辦「TDK盃全國大專院校創思設計與製作競賽」，吸引全國上百支隊伍參加，堪稱台灣規模最大的機器人設計競賽，總獎金更高達126萬元，參賽機器人們16日起連續4天將在場上一較高下，開放民眾觀摩。

「TDK盃全國大專院校創思設計與製作競賽」今年邁入23屆，勤益科大指出，此競賽是全台規模最大的機器人設計競賽，競賽項目分為自動組、控制組及飛行組，盼讓學生從競賽中學習自動化與智慧化技術，其中冠軍團隊獎金高達20萬，並可赴日本觀摩機器人大賽。

特別的是，今年競賽融入大學生喜愛的籃球運動，參賽者必須以智慧化、自動化概念融入機器人設計，並設計出可精準投籃的機器人。組隊參加的勤益科大電子系學生說，從設計到製作花費了半年時間，透過不斷練習與修正，把握機器人辨識球並快速射球的角度與距離。

校方強調，在自動組部分，評分標準為機器人是否能自主視覺並順暢投籃；遙控組重點則在於準確操控投籃的動作；至於飛行組則可自動空中飛行。盼透過競賽達到發展台灣機器人產業的目標，並培養學生團隊合作與組裝、設計等實務經驗。

(中時 )