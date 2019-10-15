哈吉貝颱風發威，造成長野縣千曲川決堤，JR東日本新幹線車庫嚴重淹水，預料未來將影響新幹線的通車及調度。(共同社/中央社)

中度颱風「哈吉貝」在10月12日至13日侵襲日本，24小時內在日本多個地區帶來近千毫米的雨量，多個河川潰堤，釀成嚴重災情，造成58人喪生、211人受傷，是61年來日本災情最嚴重的颱風。氣象專家吳德榮指出，「哈吉貝」登入日本前，其實已降為中颱，是遇上「秋颱效應」，颱風環流加上北方冷空氣的強「輻合舉升」，讓颱風產生厚實的雨帶，24小時即帶來近千毫米的「致災性降雨」。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，其實台灣的民眾並不陌生，日本會淹成這樣，主要是因為哈吉貝遇上「秋颱效應」，當北方冷空氣快速削弱颱風中心強度的同時，颱風環流的南風、東南風與冷空氣產生強「輻合舉升」作用，導致哈吉貝颱風北側，產生厚實的雨帶侵襲日本，帶來24小時近1000毫米的恐怖降雨量。

吳德榮說，與「哈吉貝」是否為61年以來「襲日最強颱」無關，更何況它不是！因「哈吉貝」襲日時，僅為中等強度的「中度颱風」。

哈吉貝暴風範圍寬廣，足以壟罩整個本州 (圖／翻攝自台灣颱風論壇)

翻攝自 三立準氣象·老大洩天機

(中時電子報)