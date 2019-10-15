國民黨總統參選人韓國瑜面臨選情危機，部分立委尚未掛聯合競選看板，也讓韓粉緊張不已。曾任台北市副市長與台北市文化局長的李永萍，投入2020新本市第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）立委選舉，高高掛起的聯合看板，讓超過3000位韓粉感動狂讚。

網友在臉書社團「韓家軍」發文，刊出自己在汐止看到的巨幅李永萍、韓國瑜聯合競選看板。偌大的看板，以中華民國國旗為底色，左右兩側寫著代表李的「文創經濟 新北觀光」，與代表韓的「台灣安全 人民有錢」。文章一出，獲得超過3000個讚、破200則留言與破40次分享。

韓粉們歡欣鼓舞，紛紛留言：「支持韓國瑜、李永萍高票當選」、「瑞芳也有」、「唯一支持韓國瑜，當然更要支持很優秀的李永萍」、「我上禮拜天去女王頭的路上也有看到，very good」、「看了就爽」、「患難見真情」、「支持有情有義的立委！」

(中時電子報)