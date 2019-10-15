立法院今日上午召開國是論壇，國民黨立委許毓仁表示，依照中選會組織法第五條規定，中選會成員應由超越黨派人士出任，以獨立行使職權。但中選會主委李進勇，過去就是民進黨員，也曾擔任雲林縣長，政黨色彩濃厚，甚至在今年一月時，李進勇還公開表示，支持蔡英文總統競選連任。許毓仁說，如何讓人民信任李進勇會公正辦理選務？

許毓仁指出，昨日在立法院內政委員會處理中選會委員人事同意案時，提問五位委員被提名人，是否贊成中選會主委、委員，必須在擔任中選會職務之前三年，都不得擔任黨職、參與公職選舉及政府機關有給職務。結果在場所有被提名人一致同意。許毓仁說，代表連中選會自己提名的委員，都反對任命李進勇擔任中選會主委。

國民黨立委陳宜民表示，前總統馬英九執政八年，只斷交了一國甘比亞，而蔡英文總統上任三年多，已經斷了七個邦交國。陳宜民表示，蔡總統錯誤的兩岸政策，加上為了選舉，開始刻意挑釁中國，販賣芒果乾(亡國感)氛圍，把芒果乾當作騙選票的工具。

國民黨立委童惠珍說，日前台灣駐日的福岡辦事處舉辦國慶酒會，結果現場公開日本首相安倍晉三發布的國慶賀電，但不久後就被日本外交部公開否認。童惠珍批評，我國駐外人員沒有查證就公布賀電，顯有疏失。

童惠珍表示，事件不久後，駐日代表謝長廷跳出來說賀電是真的，外交部也附和表示賀電來自長期友好的友人轉交，而非日本外交部。童惠珍要求，外交部必須告訴民眾，真相到底是什麼，而且要負起政治責任。

(中時 )