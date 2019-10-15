多項民調顯示蔡英文總統聲勢領先，但文化大學新聞系主任胡幼偉說，從經濟庶民等非投韓不可的三種想法來看，他推論韓國瑜會勝選。

胡幼偉說，首先民進黨因為堅拒九二共識，害庶民收入減少，「經濟庶民」已經看得很清楚，不換韓國瑜上來，接受九二共識，恢復跟對岸的密切交流，這個大問題根本無解。所以，一想到這一點，很多人是非投老韓不可的。

其次，胡幼偉提及，不管是哪一黨執政，基層庶民都是政治體系中的配角，沒名沒姓的，一點社會地位和話語權都沒有！但這次不同了。想想看，韓家軍裡出了多少位「庶民名人」？個個名號響亮、能言善道，這種新取得的庶民地位，讓廣大庶民興奮不已，第一次，台灣庶民有了「做主人」的感覺。

胡幼偉說，庶民革命，不但可以推翻民進黨，也可以推倒老派國民黨，甚至可以推翻民調的宰制性權威，什麼黨不黨的，民調什麼的，從此再也沒有作用了，誰當總統、誰執政，庶民說了算，庶民最大、庶民出頭天，要展現庶民的力量，非投韓國瑜不可！

胡幼偉最後指出，從去年九合一大選後到現在，整個社會都在搞總統大選，很多人覺得，搞這麼久，如果投給蔡英文，等於一切沒變，原地打轉，失去了「忙這麼久」的意義！所以，一定要投給韓，才會覺得，忙了這麼久，終於做成一件大事了！

(中時 )