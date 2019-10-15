台北市長柯文哲昨稱捷運民生汐止線要等他有空，引發新北市民不滿，柯15日指出，民汐線最大問題是沒有和台北市任何一條捷運連接，效果很差會變一段盲腸，他主張交通部要出面整合基隆河谷交通計畫，不可能每個都做。

柯文哲昨在議會被問及民汐線環評過關機會大嗎？他回覆，還是以捷運環狀線優先，民汐線等他有空，當再被問到所以民汐線是遙遙無期嗎？柯不假思索回答「是」。

由於柯文哲對民汐線從過去形容成盲腸，如今又說有空再說，讓新北市民感到心寒，柯文哲今表示，民汐線最大問題和文湖線東湖站距離200公尺，沒有交叉車站，效果會很差，會變一段盲腸。

柯文哲說，重點還是基隆河谷交通整合計畫，包括基隆輕軌、台鐵優化、民汐線、板南線延伸汐止、北宜直鐵、高鐵到宜蘭，計畫太多了，每一個都拿出來講，講清楚到底要做哪一個，不可能每個都做。

他強調，交通部還是要整合，倒底哪一個優先，北市府是環狀線第一優先，民汐線要講清楚倒底交通整合是怎樣，像環狀線我們講得出都市計畫怎麼做，民汐線講不出來，還有一個松山機場到底要不要移動，一旦遷走，民汐線路線一定會改變。

新北市藍綠議員昨嗆柯是絆腳石，要新北市長侯友宜拿回民汐線主導權，柯文哲直言，可以自己蓋啊，但沒有和台北市任何一條捷運連接，那一段就變盲腸了。

(中時 )