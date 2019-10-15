外傳高雄市長韓國瑜將在近日請假，力拚2020總統大選，民進黨對此，表達強烈不滿，痛批韓是在閃躲市政總質詢、不願接受檢驗。對此，國民黨台北市議員李柏毅反批，當然總統府秘書長陳菊離開高雄前，最後一次總質詢也沒到場，為什麼沒有人批評陳菊？

對於韓國瑜請假議題，李柏毅在政論節目《新聞面對面》上表示，中華民國是政黨政治，韓國瑜請不請假，是國民黨要來承擔這責任。李柏毅更以陳菊為例表示，前高雄市長陳菊第八次市政總質詢也沒有去，只去七次而已，第八次未什麼沒有去，因為去總統府了，請問高雄市所有預算有因此而延遲嗎？

李柏毅再表示，他不是說韓國瑜請假是好的，因為身為市議員的角度，他無法評論此事。李更強調，他們不曉得韓國瑜會不會請假，他只是說，如果韓做了這個決定，就代表市政和國政已有取捨，但好或不好，民眾有答案。民眾不滿意，三年後，就換一個市長。國民黨為什麼要有政治責任？很簡單如果失敗了國民黨立委一起陪葬嘛！之後市議員一起陪葬嘛！國民黨從中華民國消失！

(中時電子報)