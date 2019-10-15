號稱最「惡」戀童癖犯罪者—胡克爾(Richard Huckle)，驚傳在昨(13)日遭刺殺，死於監獄內，目前警方正在著手調查。胡克爾短短33年的生命中，卻幹下200多起兒童性侵、性騷擾案件。當中最小的受害者，僅有6個月大。

據《CNN》報導，英國司法部已經證實胡克爾在馬來西亞虐待了超過200名的幼童，並於周日在傅爾沙頓(Full Sutton)監獄內遭人刺死身亡。據英國法院所言，胡克爾在馬來西亞偽裝成一名基督教英語教師，並利用其身分蓄意接近貧困社區的孤兒等，假借為兒童奉獻之名，施行了一系列的性虐待。他將這些受害者的照片與影像公布在黑網上，並且他在他的部落格中聲稱自己虐待了191名孩子。他還強迫受害者擺出特殊姿勢，來做為他的廣告招牌。

UK news: Richard Huckle, who was known as the 'gap year' paedophile, bragged about his horrific sex crimes against Malaysian children - some of who were as young as six months https://t.co/zlGLbk7VCK — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) October 14, 2019

官方在胡克爾的電腦、相機中搜出約20000多幅的兒童不雅照，其中包括他強暴和虐待孩童的紀錄。2016年胡克爾出庭時承認了71項的指控，遭法院判處22個無期徒刑。目前，警方仍不知究竟是誰刺殺了他。

(中時電子報)