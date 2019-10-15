韓國瑜及其國政顧問團邀請蔡英文總統與民進黨政府就兩岸政策進行辯論，蔡英文回稱「急什麼」，對此國政顧問團表示蔡英文這種態度令人感到遺憾，人民不只心急，而且心憂。

國政顧問團總召張善政指出，辯論不是要逞口舌之利，而是希望與蔡總統開啟台灣選舉的新風氣，大家都聚焦談政策，而不是噴口水、丟煙霧彈、或抹黑等等。總統選舉，當然要拿得出政策，政策當然要交鋒，唯有這樣攤開在人民眼睛之前，人民才能做最明智的選擇。

雖然正式登記後有辯論會，但國政顧問團認為場次太少，時間太短，難以聚焦，而且交鋒不足，因此希望能就各項重大政策，包括兩岸、國防、能源及長照醫療等，與蔡總統一項一項來辯論。張善政認為，在全球選舉大多淪為口水戰的時刻，這是兩人共同提升台灣選舉的契機，不僅可以讓大陸民眾看到台灣民主的品質，也可以讓全世界看到台灣的進步，這才是台灣之光。希望蔡總統應該是有勇氣接受辯論的候選人，因為這才是對自己執政信心的證明。

張善政表示，韓國瑜不是急，而是這三年多來，我們丟了七個邦交國，大陸軍機軍艦頻繁繞台，台灣的國際空不斷縮小，人民不只心急，而且心憂。和中不是親中，對話不是投降，保台不是對抗，國政顧問團端出了牛肉，我們不怕別人貨比貨，誰的肉又多又香，人民要比較才能做評判。韓國瑜及其國政顧問團還是那句話要跟蔡總統說，請以兩岸政策辯論做為開啟台灣選舉新氣象的序曲，時間、地點、形式都由蔡英文選，但一定要愈快愈好，因為人民沒有時間再等了。

(中時 )