日本放送協會（NHK）今天透過採訪直升機空拍發現，在颱風哈吉貝侵襲時，宮城縣內48小時降雨量最多的丸森町筆甫地區一處民宅前，有人用倒木或漂流木排成「水、食物」。

NHK報導，他們的採訪直升機在日本時間上午7時20分左右，從上空拍攝到有人利用倒木或漂流木在地上排字，寫著「水、食物」。

排字的地方位於宮城縣丸森町筆甫地區的一處民宅前，可以看出寫著「水、食物」；目前雖然不清楚排字的人是誰，但可以推測應是當地民眾需要水和食物。

從空拍影像來看，這處民宅附近地上都是泥沙，看不出道路與民宅建地原貌；由於民宅前一輛自小客車的輪胎似乎被泥沙淹沒，可略知泥沙淤積的大約深度。

丸森町筆甫地區到13日上午6時止的48小時降雨量約600毫米，是宮城縣內48小時降雨最多的地方。

另外，日本讀賣新聞報導，14日下午2時50分左右，有民眾發現東京都日野市日野地區的多摩川河濱有一具遺體，隨即通報警方。

警視廳日野警署的警員表示，遺體是一名約70多歲的男性，身上並沒有任何可以證明身分的物品；日野警署研判遺體可能是被水位暴漲的多摩川沖到這裡，正在進一步調查死者身分。

(中央社)